Vinci, il 4 luglio il passaggio della corsa motoristica Milano-Taranto

Martedì 4 luglio la corsa motoristica Milano-Taranto passerà da Vinci, con le moto storiche che sosteranno per il controllo orario previsto in piazza Guido Masi dalle 14 in poi. La 36esima edizione della rievocazione della maratona motociclistica si correrà nella settimana che va dal 2 all’8 luglio e si snoderà per un percorso di oltre 1.750 chilometri che toccherà ben sette regioni d’Italia.

“Siamo fieri di ospitare un altro evento motoristico di grande prestigio – dice la vicesindaca e assessora alla cultura Sara Iallorenzi – a meno di un mese dal grande successo di pubblico e di sponsor che è stata la Mille Miglia. Ancora una volta mettiamo a disposizione la nostra capacità organizzativa per una rievocazione storica a cui partecipano più di 150 moto d’epoca, che richiama appassionati e curiosi da tutta Italia, e che da sempre si impegna per la tutela del territorio e alle specialità gastronomiche del nostro paese”.

Nata nel 1919 con il nome “Freccia del Sud”, questa manifestazione era inizialmente un raid motociclistico da Milano a Caserta. Il percorso venne modificato nel 1932, portandolo fino a Napoli, e ancora nel 1937 quando divenne “Milano-Roma-Taranto”. La manifestazione come noi la conosciamo riparte nel 1987, grazie all’impegno e alla passione di Franco Sabatini, scomparso nel 2020, e che ora prosegue grazie al collaudato staff del Moto Club Veteran S. Martino di S. Martino in Colle (Pg).

