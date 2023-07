Politica in lutto, è scomparso Alessandro D'Anteo

Fratelli d’Italia Toscana è in lutto per la scomparsa di Alessandro D’Anteo, vice responsabile nazionale e presidente regionale del dipartimento disabilità di Fratelli d’Italia. Viveva a Pisa, aveva 52 anni.

Rossi: "Cordoglio da parte di FdI"

“A nome di tutto il partito a livello regionale esprimo il cordoglio alla famiglia da parte di tutta Fratelli d’Italia Toscana, per la scomparsa dell’amico Alessandro. Una persona sempre disponibile, cordiale e preparata, da sempre attenta alle tematiche legate alla disabilità e non solo. Ti vogliamo ricordare così come eri, con il tuo bel sorriso e la grande voglia di lottare per le tue idee”. E’ quanto dichiara il Deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana, onorevole Fabrizio Rossi.

Conti: "Notizia che ci addolora"

«La notizia della scomparsa di Alessandro D’Anteo mi addolora profondamente e lascia un vuoto nella nostra comunità. In questi anni ha sempre rappresentato un esempio di passione civica e impegno politico a servizio degli altri e della sua città, arrivando a ricoprire importanti incarichi politici a livello regionale e nazionale, per il suo impegno nelle tematiche della disabilità. Le difficoltà che Alessandro ha incontrato nel corso della sua vita, non gli hanno mai impedito di essere generoso e altruista, insegnandoci che con testa e cuore non esiste ostacolo che non possa essere superato. Esprimo alla famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto il profondo cordoglio e le più sentite condoglianze personali e a nome dell’Amministrazione Comunale».