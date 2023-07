Un giovane di circa 13 anni è caduto dal ponte di Annibale a Castelfranco Piandiscò, nell'Aretino, per un'altezza di 5 metri, poco prima delle 17 di oggi. I soccorsi del 118 hanno aiutato l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento immediato in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Sul posto i vigili del fuoco di Montevarchi e i carabinieri di Terranuova Bracciolini.