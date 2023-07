Chiesta condanna per 2 anni per l'ex presidente Enrico Rossi per le spese delle Regionali 2015

Nell'inchiesta sulle spese con presunte irregolarità per la campagna elettorale delle regionali del 2015, la procura di Firenze ha chiesto la condanna a 2 anni per l'ex presidente Enrico Rossi e per il commercialista Luciano Bachi, mandatario elettorale che raccolse i fondi per la campagna del candidato del centrosinistra. Il 10 novembre la sentenza. Rossi avrebbe dichiarato 59mila euro a seguito di contributi ricevuti per 70mila euro, ma secondo l'accusa le spese sarebbero state circa per 600mila euro, denaro non dichiarato per non superare il tetto consentito dalla legge, inducentdo in errore il collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte di appello di Firenze.