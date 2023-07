Paura nella notte nel comune di Rosignano Marittimo. In prossimità di via Montanara, nel centro del capoluogo, è crollato un muro. Non si conoscono ancora le cause del crollo, avvenuto alle 4.30 di sabato 1 luglio.

Non risultano persone coinvolte, l'area è stata interdetta e sono state interessate diverse autovetture in sosta, che hanno subito ingenti danni. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.