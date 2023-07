Dybala e Martinez in Chianti per il matrimonio di Correa

Paulo Dybala e Lautaro Martinez avvistati in provincia di Firenze. Mossa di mercato super della Fiorentina? Spiace per chi tifa i viola, ma il calcio non c'entra nulla. I due argentini sono nel Chianti per altro, ovverosia un matrimonio. Si sposa il connazionale, anch'egli calciatore, Joaquin Correa: convola a nozze con Chiara Casiraghi e lo fa in Toscana.

In queste ore Dybala, attaccante della Roma, e Martinez, interista come Correa, sono stati avvistati in centro a Greve in Chianti. Le nozze si sono celebrate a Panzano in Chianti, frazione grevigiana. In questi giorni c'è stato chi ha visto la Joya e il Toro (soprannomi di Dybala e Martinez) in giro per Greve e ha chiesto loro un autografo.

Soprattutto per Dybala c'è stato subbuglio, non capita tutti i giorni in un tranquillo paese come Greve di trovare un campione del mondo in giro... Attenzione però perché le voci parlano anche della presenza di altre star del calcio come Zanetti, Higuain o addirittura Messi: il Chianti sogna.