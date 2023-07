Estate empolese, nuove modifiche alla viabilità

Tutto pronto per l’estate empolese in centro e nelle frazioni. Su il sipario al Torrione di Santa Brigida e a Cortenuova. Ecco come cambiano transito e sosta nel periodo degli eventi organizzati nell’ambito de “Il Paese dei Raccontatori” al Torrione e del “Luglio Cortinovese”.

Con ordinanza 364 (bit.ly/3DcKslL9) del giorno 30 giugno 2023, dalle 18 alle 24 dei giorni 5, 12, 19 e 26 luglio 2023 in via del Ponte, località Cortenuova, area a parcheggio antistante il Circolo ARCI, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli e nel tratto compreso tra i civici 9 e 49, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli in servizio di emergenza e soccorso.

Per la viabilità di via delle Antiche Mura, con ordinanza 365 (bit.ly/3NTXMBm) del giorno 30 giugno 2023, nei giorni 3, 4, 5, 10, 17, 20, 25, 26 luglio e 3 agosto 2023, dalle 20 alle 24 in via delle Antiche Mura, nel tratto compreso tra via degli Orti e il civico 36 escluso, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli indispensabili allo svolgimento dell’iniziativa in programma; in via degli Orti, all'intersezione con via del Correggio, preavviso di strada chiusa, direzione consigliata per Stazione FS/Firenze e all'intersezione con via delle Chiassatelle, preavviso di strada chiusa; in via Cavour, all'intersezione con via delle Antiche Mura, strada senza sfondo; in piazzetta Garibaldi, all'intersezione con via Chiarugi/Lavagnini, strada senza sfondo.

Le disposizioni non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta. La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa