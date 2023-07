Gran festa per concludere la stazione dei Lupi

Un momento importante, dove si chiude un capitolo e si inizia a scriverne un altro. La Festa di fine stagione dei Lupi S. Croce non è soltanto un conviviale, peraltro riuscitissimo, è un momento dove si celebra la stagione appena conclusa e si prende la carica per programmare la prossima. Le motivazioni, le energie, nascono ogni anno dal senso di appartenenza che si respira dall’inizio alla fine della serata. Impagabile, come sempre, il lavoro dei volontari, tantissimi e sempre sorridenti. Il loro compito? Posizionare i tavoli e l’allestimento, servire gli invitati, preparare tutto con grande meticolosità, nei dettagli. Pizza, bruschette, tartine, vivande di ogni genere, hanno deliziato i Lupi accorsi al Pala Parenti, dalle bambine del settore giovanile ai “grandi” della serie B. DJ Dollaro ha scaldato la pista con bella musica e balli di gruppo. Il maestro Roberto “Roby” Filippetti, apprezzatissimo cantautore santacrocese, ha cantato per il pubblico vecchi successi e il suo nuovo singolo “Te Quiero”, riscuotendo i meritati applausi. A presentare la serata, Maurizio Zini, affiancato dal D.G. Dario Da Roit. Sono saliti sul palco, per ricevere un meritato riconoscimento, i responsabili dei settori giovanili, femminile e maschile, Paola Puccioni e Fausto Zingoni, seguiti dagli allenatori protagonisti di questa fantastica annata: Alessandro Pagliai, Sara Folegnani, Giulia Genovesi, Emanuele Marchi, Matteo Frangioni. Presenti all’evento anche il coach della serie A2 Credem Banca, Michele Bulleri, e lo scoutman della prima squadra, Matteo Morando, oltre ai vari dirigenti e membri del C.D.A. A prendere la parola è stato il consigliere Andrea Landi. Tanti applausi anche per la formazione di Prima Divisione biancorossa, promossa in serie D regionale al termine di un playoff esaltante. Le ragazze sono state chiamate a ricevere una targa consegnata dall’Assessore allo Sport del Comune di S. Croce, Simone Coltelli. Presenti alla serata anche i membri del Rotary territoriale, protagonisti, assieme ai Lupi, del progetto Sportability, e i rappresentanti della locale Misericordia, che, durante la serata, ha effettuato una raccolta fondi a favore delle popolazioni dell'Emilia colpite dalla recente alluvione. Presente anche Glenda Cancian, prossima new entry nel settore comunicazione & marketing della Società, chiamata sul palco al fianco del Direttore Generale.

Un grande successo, all’insegna dei colori biancorossi e della santacrocesità. Per tutti gli atleti e le famiglie un po’ di meritate vacanze; ancora lavoro, invece, per la dirigenza e lo staff, impegnati nella programmazione della stagione a venire.

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio stampa