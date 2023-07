"Nessun minuto di silenzio per Berlusconi": la protesta del centrodestra a Empoli

Apprendiamo dagli amici del Centrodestra che il Consiglio Comunale di Empoli non ha aderito alla richiesta di osservare un minuto di silenzio per la scomparsa dell'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi” afferma Samuele Spini, Coordinatore di Forza Italia Empoli, “E' un episodio deplorevole dal punto di vista istituzionale e spiacevole rispetto ai nostri avversari politici”, prosegue Spini ; “forse potevamo metterlo nel conto poiché il Presidente è stato osteggiato dalle sinistre con ogni mezzo, ma di fronte alla fine della vita terrena confidavamo in un rispetto del quale invece non c’è la benché minima traccia. Per il resto non c’è da aggiungere altro,” conclude Spini, “poiché determinati gesti squalificano chi li compie e non chi li riceve.”

"Un atto istituzionale gravissimo, una caduta di stile politica inaudita"- così Andrea Poggianti, Capogruppo Fratelli d'Italia di Empoli. "All'inizio della seduta del Consiglio Comunale del 29 giugno ho formalizzato, quanto già anticipato al Presidente del Consiglio Mantellassi qualche giorno prima: tributare un minuto di silenzio per la scomparsa di colui che ha rivestito per ben quattro volte un mandato politico dalla maggioranza degli italiani, cioè l'ex Presidente del Consiglio dei Ministri, Sen. Silvio Berlusconi. La nobiltà d'animo non risiede tra le fila del Pd e della sinistra empolese che alla prima occasione nella quale non erano obbligati a rispettare il lutto nazionale si sono smarcati con una scorrettezza che li qualifica da soli."

"È disdicevole che i gruppi consiliari di maggioranza, Buongiorno Empoli-Fabrica Comune ed il Movimento 5 Stelle si siano squalificati con questo gesto: nemmeno davanti alla morte c'è stato rispetto, lontani i tempi in cui Almirante partecipò ai funerali di Berlinguer" commenta Picchielli. "La figura di Berlusconi fa paura anche da morto alla sinistra" dichiara il Capogruppo della Lega di Empoli.

Non si può che rimanere sconcertati da un simile atteggiamento. Come UDC esprimiamo rammarico per una vicenda che, per rispetto e garbo istituzionale, non sarebbe dovuta mai accadere e solidarietà agli amici di Forza Italia. Forse Berlusconi continua a fare paura anche oggi che non c'è più. Antonio Bossa, Coordinatore Unione di Centro di Empol.i

Con queste parole Il centrodestra ad Empoli dimostra ancora una volta di essere unito e costruttivo mentre ancora una volta la sinistra non manca occasione di marcare le divisioni.

Fonte: Centrodestra per Empoli