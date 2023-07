Patto di amicizia fra Ancenis Saint Géréon ed Empoli

Un momento di incontro e di conoscenza per costruire un'amicizia fra le due città. Nella mattinata di oggi, sabato 1 luglio 2023, l'assessora alla Cultura del Comune di Empoli, Giulia Terreni, e Fabrizio Biuzzi, assessore del Comune di Empoli con delega all'Associazionismo, hanno ricevuto una delegazione in arrivo dalla città francese di Ancenis - Saint-Géréon. A guidarla, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, Fanny Le Jallé, assessore alla Cultura e al patrimonio della città francese, insieme ai consiglieri comunali Johanna Haller e Sylvie Onillon, e a Isabelle Bourse, anche lei eletta in Consiglio comunale.

L'obiettivo dell'incontro, che ha visto anche la partecipazione di associazioni sportive e culturali della nostra città, è quello di stabilire contatti per sviluppare progetti futuri che coinvolgano i giovani delle due città, oltre a scambi legati alle politiche pubbliche o ancora fra associazioni. E proprio una associazione del territorio, Fil Rouge, ha favorito l'incontro fra le due città e l'iniziativa di questa mattina che affonda le radici in uno scambio culturale fra gli studenti del liceo Virgilio di Empoli e i 'colleghi' della città francese. Quell'occasione ha di fatto avviato il dialogo fra Empoli e Ancenis - Saint-Géréon che proseguirà anche con nuovi scambi che coinvolgeranno il liceo Pontormo e le altre scuole del territorio.

"Stringere nuove relazioni internazionali per la nostra amministrazione è una grande soddisfazione - hanno sottolineato gli assessori Biuzzi e Terreni - Il nostro Comune in questo senso da anni è impegnato in gemellaggi che ci permettono di raccontare la nostra storia, di conoscere nuove culture ed esperienze, di costruire ponti con altre città e altri Paesi. Parlare di Europa è importante, ma ancora più importante è essere consapevoli di essere cittadini europei. E questo cambio di passo culturale non può che alimentarsi anche di queste iniziative, promosse grazie all'impegno delle associazioni del territorio, in questo caso l'associazione Fil Rouge che ringraziamo insieme alle altre realtà che hanno risposto presente a questa mattinata di scambio".

Nel corso della giornata, la delegazione francese farà tappa alla Collegiata di Sant'Andrea con l'attiguo museo, al Museo del Vetro e a Casa Busoni, così da conoscere più da vicino le tradizioni e le eccellenze culturali della città.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa