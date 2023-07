Premio Pozzale Luigi Russo, ecco i 16 libri in concorso

70° edizione per il più importante riconoscimento culturale del Comune di Empoli, il Premio letterario Pozzale Luigi Russo. Si entra nel vivo della fase preparatoria: Giuria e Comitato già al lavoro da mesi, la Giuria si riunirà il 3 luglio 2023 per decidere i tre vincitori di uno dei ‘Premi’ letterari più longevi e ambiti nel panorama italiano.

Sarà una edizione ricca di novità e sorprese, tengono a sottolineare i membri del Comitato Organizzatore.

Come da regolamento, i giurati e i membri del Comitato hanno espresso le proprie segnalazioni e sono 16 le opere in concorso.

Lunedì 17 luglio 2023 verranno svelati i nomi dei tre titoli vincitori di questa importante edizione, i quali verranno premiati nella cerimonia finale, prevista per sabato 2 dicembre 2023. La premiazione anche quest’anno torna a fine anno, consentendo ai circoli di lettura, alle scuole e a tutti i cittadini di conoscere meglio le opere in concorso, anche attraverso incontri con gli autori, promossi in collaborazione con il comitato organizzatore del premio.

Infatti, insieme alla Biblioteca comunale Renato Fucini, e con il supporto dei circoli di lettura, delle scuole superiori e delle librerie cittadine NessunDove, Rinascita e La San Paolo Libri&Persone, nei mesi che ci separano dalla premiazione il Comitato organizzerà iniziative che permetteranno di conoscere più da vicino le opere. Tutte le persone che lo vorranno potranno partecipare alla Giuria popolare.

GIURIA POPOLARE - Confermata anche questo anno la Giuria popolare, che sceglierà un titolo fra i tre vincitori scelti dalla Giuria a cui sarà assegnato il riconoscimento ‘Selezione dei lettori’. Per partecipare sarà sufficiente indicare la propria preferenza tra uno dei tre volumi, attraverso l'apposito form che verrà predisposto sul sito web del Premio Pozzale, www.premiopozzale.it.

«Siamo arrivati alla settantesima edizione del Premio letterario Pozzale, l’istituzione culturale più longeva del Comune di Empoli ed è un grande traguardo per tutta la nostra comunità e un lustro sul piano nazionale – spiega l’assessora alla Cultura, Giulia Terreni -. Anche quest’anno si confermano una rosa di nomi fra gli autori e titoli dei libri in concorso molto interessante, la Giuria popolare, un valore aggiunto del ‘Premio’, che potrà votare il proprio testo preferito e assegnare la menzione speciale ‘Selezione dei lettori’, poi consegnata all'autrice o autore vincitrici, in occasione della cerimonia di premiazione. Stiamo entrando nel vivo di questo evento che sorprenderà e emozionerà».

Matteo Bensi, membro della Giuria e Presidente del Comitato Organizzatore, ha evidenziato: «La lista delle opere segnalate è un bellissimo regalo che la Giuria fa alla città. Una bussola per ogni lettrice o lettore che voglia scoprire le migliori iniziative editoriali di questo anno. A una prima scorsa, si intuisce la varietà delle proposte: dalla saggistica filosofica di Emanuele Dattilo che, ne La vita che vive, dà nuova linfa al pensiero etico di Spinoza, fino alla narrativa biografica di Silvia Ballestra, in concorso con La Sibilla, a fianco delle autobiografie letterarie di Maria Grazia Calandrone e Igiaba Scego. Entrambe, in cerca della memoria della madre, intrecciano storia e finzione in una lingua appassionata. C'è spazio per la narrativa storico-letteraria di Carlo Greppi, che racconta la storia di Lorenzo Perrone, l'uomo che salvò Primo Levi, e per le Storie di maestre e maestri ribelli narrate da Franco Lorenzoni. Anche quest'anno il Pozzale seleziona due Graphic Novel di grande valore estetico e letterario, nate dalla penna di Fior e Starace».

I LIBRI IN CONCORSO E LA GIURIA – Di seguito i titoli dei libri in concorso segnalati dalla Giuria composta da Roberto Barzanti, Matteo Bensi, Giuliano Campioni, Laura Desideri, Giuseppe Faso, Alfonso Maurizio Iacono, Giacomo Magrini, Cristina Nesi, Evelina Santangelo, Alessandra Sarchi e Virginia Tonfoni e due opere segnalate dal Comitato Organizzatore:

Silvia Ballestra, La Sibilla. Vita di Joyce Lussu, Editori Laterza, 2022

Michelangelo Bovero, Salus mundi, Castelvecchi, 2022

Maria Grazia Calandrone, Dove non mi hai portata. Mia madre, un caso di cronaca, Einaudi, 2022

Mimmo Cangiano, Cultura di destra e società di massa. Europa 1870-1939, nottetempo, 2022

Emanuele Dattilo, La vita che vive, Neri Pozza, 2022

Manuele Fior, Hypericon, Coconino Press, 2022

Laura Forti, Una casa in fiamme, Guanda, 2022

Carlo Greppi, Un uomo di poche parole. Storia di Lorenzo, che salvò Primo, Editori Laterza, 2023

Franco Lorenzoni, Educare controvento. Storie di maestre e maestri ribelli, Sellerio, 2023

Alessandro Milan, I giorni della libertà. Storie di chi ha combattuto per l'Italia, Mondadori, 2023

Luca Mori, Hannah Arendt. Filosofia e politica dopo Auschwitz, Carocci, 2023

Elvira Mujcic, La buona condotta, Crocetti, 2023

Igiaba Scego, Cassandra a Mogadiscio, Bompiani, 2023

Walter Siti, Tutti i nomi di Ercole. La magnifica merce e altri racconti, BUR Rizzoli, 2023

Jacopo Starace, Essere montagna, Bao Publishing, 2023

Vito Teti, La restanza, Einaudi, 2022

