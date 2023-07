Spaccio di droga in centro a Pisa, fioccano gli arresti

Cocaina, eroina, hashish. Sei persone sono state arrestate per spaccio a Pisa. L'operazione dei carabinieri è avvenuta tra centro e periferia, ma con un focus particolare in piazza delle Vettovaglie. Risale al periodo marzo-ottobre 2022 ma le indagini sono concluse pochi giorni fa. Sei persone sono state dunque raggiunte da divieto di dimora nella provincia di Pisa.

Sono state tratte in arresto in flagranza di reato anche altre sei persone e denunciate altre due per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, consentendo il sequestro complessivo di gr. 185 di sostanze stupefacenti di vario tipo e la segnalazione alle competenti Prefetture di diversi assuntori di stupefacenti.