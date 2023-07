Terminata l'allerta meteo, monitoraggio continuo della Città Metropolitana

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che è terminato alle 8 di stamani il periodo di validità del codice arancione per rischio temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore.

La mappa delle piogge cumulate nelle ultime 24 ore evidenzia per il territorio della Città Metropolitana di Firenze valori contenuti generalmente inferiori a 20 mm di pioggia.

Da registrare invece l'intensità dei fenomeni nelle altre province con oltre 100 mm di pioggia in zona Amiata, Val di Chiana e Livornese, che ha avuto effetti anche in termini di innalzamento dei livelli idrici dei corsi d'acqua minori.

Le previsioni meteo e il sistema di allertamento non sono in grado di prevedere con precisione la localizzazione dei temporali forti, ma sono funzionali ed imprescindibili per definire l'operatività del Sistema di Protezione Civile che in queste ore ha operato con un continuo monitoraggio da parte di strutture operative ed enti locali in coordinamento con Regione e Prefettura.