Tirò sassi contro le persone, fermato 43enne già noto alle forze dell'ordine

Controlli straordinari interforze coordinati dal Questore Maurizio Auriemma: oltre 700 le persone controllate nella provincia

Nell’ultima settimana, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale hanno passato al setaccio il Parco delle Cascine, la zona dell’ex Teatro Comunale, Piazza Leopoldo e i giardini di Fortezza dal Basso, identificando oltre 700 persone e sequestrando quasi 300 grammi di droga tra cocaina, hashish e marijuana.

Ai controlli, tra Firenze e provincia, ha partecipato anche l’Ispettorato del Lavoro che ha effettuato una ventina di verifiche finalizzate anche alla sicurezza dei lavoratori e dei clienti negli esercizi pubblici del capoluogo toscano.

Proprio nell’ambito dei servizi straordinari interforze, coordinati dal Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma, nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha fermato, nei pressi dell’ospedale di Careggi, un 43enne originario del centro Africa, recentemente condannato in via definitiva dal Tribunale di Firenze a 8 mesi di reclusione per il reato di lesioni aggravate. L’uomo, secondo quanto ricostituito dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Rifredi - Peretola, che ha proceduto al suo rintraccio, in passato si sarebbe più volte reso protagonista nella stessa zona di diversi episodi particolarmente molesti e ingiustificati nei confronti di passanti e residenti. Solo il mese scorso, in almeno un'occasione, il cittadino straniero era stato denunciato dalle volanti di via Zara con l’accusa di aver messo in atto un improvviso quanto immotivato lancio di sassi conto alcuni persone a passeggio. Sulla base di quanto emerso, non è escluso che la stessa persona, in altre circostante, possa addirittura aver infastidito dei giovani studenti universitari che frequentano l’area ospedaliera.

Sempre sul fronte della prevenzione e del contrasto alla criminalità, ieri mattina, il Reparto Prevenzione Crimine, impegnato in una serie di controlli tra Rifredi e Careggi, ha fermato in viale Pieraccini un cittadino romeno di 50 anni sul quale pendeva una condanna a 5 mesi di carcere per non aver ottemperato ad un pregresso allontanamento per motivi di sicurezza dal territorio nazionale.

Gli agenti della Polizia di Stato e i militari della Guardia di Finanza hanno denunciato 4 persone per illecita detenzione di sostanze stupefacenti.

Polizia Municipale ed Ispettorato del lavoro hanno infine controllato una 20ina di locali, per verificare e garantire il rispetto delle normative che regolamentano gli esercizi pubblici; uno di questi rischia ora la sospensione dell’attività per l’accertata presenza di un lavoratore senza regolare contratto.