Cerreto Guidi in festa: inaugurata 'La notte d'Isabella'

Inaugurata, nel tardo pomeriggio di Sabato 1 Luglio, l’undicesima edizione della Notte d’Isabella. Presenti, con il Sindaco Simona Rossetti e la Giunta, il Presidente della Regione Eugenio Giani, i Sindaci di Vinci e di Montelupo Fiorentino Giuseppe Torchia e Paolo Masetti, il Senatore Dario Parrini, il Presidente della Pro Loco Lorenzo Brunori.

In serata, in un borgo letteralmente invaso da migliaia di persone, è intervenuto, per una visita, il Vescovo di San Miniato Monsignor Giovanni Paccosi

L’affascinante rievocazione storica che riporta indietro nel tempo, al luglio del 1576 per salutare l’arrivo alla Villa Medicea di Isabella, figlia del Granduca Cosimo I, proseguirà anche Domenica 2 Luglio, con inizio alle ore 18,00.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Cerreto Guidi e dall’Associazione Turistica Pro Loco, in collaborazione con l’Associazione CCN "Buontalenti", le Contrade del Palio del Cerro, il Polo Museale della Toscana, la Parrocchia di San Leonardo, ed ha il patrocinio della Regione Toscana.

Il biglietto d’ingresso è di € 5,00, con la riduzione per i residenti del Comune a € 3,00 e la totale esenzione per i residenti nel centro storico e fino a 18 anni. Dai parcheggi è disponibile un servizio navetta gratuito.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa