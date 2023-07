Ex Gkn, altra notte di protesta sulla torre di San Niccolò

Continua la protesta degli operai della ex Gkn a Firenze. Un gruppetto ha trascorso un'altra notte sulla torre di San Niccolò, dove un po' di gente è salita nella serata di venerdì 30 giugno. Gli operai sono in attesa di ricevere risposte sul pagamento degli stipendi e della cassa integrazione. Alle 18 di domenica 2 luglio è indetta un'assemblea in piazza Poggi, sotto la torre. Di seguito il comunicato del Collettivo di Fabbrica.

"Quassù non per disperazione, ma con la serenità di chi sa che non abbiamo altro che la lotta, la nostra comunità, i nostri corpi. Chi è sulla torre non appare perché è solo la delegazione impersonale di un movimento più ampio. Non ci sono eroi né disperati a 45 metri d'altezza. Il movimento è ovunque. È in fabbrica dove continua l'assemblea permanente. È sotto la Torre dove ci si raduna tutto il giorno e dove si presidia anche la notte. È nei gruppi che preparano l'8-9 luglio. È nel nostro gruppo reindustrializzazione che prepara la svolta con il nostro piano industriale. È nel mutualismo, nella vertenza, nella convergenza. Non c'è una singola azione ma un processo di lotta, complesso e articolato, quanto complesso e articolato è l'attacco che subiamo e che subiremo. Non c'è una mossa spettacolare per piegare un sistema pervasivo. E ribaltiamo la prospettiva: il problema non è di chi rischia la denuncia per essere salito in cima, ma per chi non concepisce ormai nient'altro che la rassegnazione di subire a terra".