Costa Azzurra? No, Valdinievole: Francesco Farioli allenerà il Nizza

Uno degli allenatori più giovani della prossima annata nel calcio europeo viene dalla Toscana, o meglio, dalla Valdinievole. Si chiama Francesco Farioli, ha solamente trentaquattro anni e ha firmato un contratto col Nizza in Ligue One, in Francia.

Farioli è un classe 1989 ed è sulla bocca di tutti in Europa. Nato a Barga, è cresciuto a Massa e Cozzile e ha giocato come portiere nel Margine Coperta. Si è laureato a Firenze in filosofia con una tesi sulla figura dell'estremo difensore, per poi diventare preparatore in Toscana e all'estero: da giovanissimo ha lavorato in Qatar e poi è entrato nello staff di Roberto De Zerbi (attuale tecnico del Brighton in Premier League).

La grande occasione è arrivata in Turchia, prima come vice all'Alanyaspor e poi come primo allenatore al Fatih. Con la squadra dell'omonimo quartiere di Istanbul ha raggiunto un insperato ottavo posto e nel 2021-22. Tornato all'Alanyaspor, ha fatto il record di punti con la squadra. Da gennaio è libero e ha firmato col Nizza.

Il Nizza ha grandi obiettivi, è una squadra con una società solida e un proprietario molto ricco - l'industria chimica Ineos - e vuole riscattare il nono posto deludente dell'ultima stagione. Farioli avrà in rosa un nome noto a Empoli, quel Mattia Viti cresciuto calcisticamente al Castellani che nel 2022-23 ha giocato poco. In Costa Azzurra si parla toscano.