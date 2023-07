Dramma a Cinquale, muore 43enne in scooter

Un 43enne è morto per un incidente stradale la sera di sabato 1 luglio, verso le 21.30. L'uomo, originario di Massa, era alla guida del suo scooter a Cinquale, frazione del comune di Montignoso. Stava viaggiando in direzione Renella quando, sul cavalcavia dell'autostrada, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire. Non si sa se ci sono altri veicoli coinvolti, quando sono intervenuti i soccorsi era presente solo il motorino. Sul posto la Croce Verde di Forte dei Marmi, ma i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso. Intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Montignoso e la polizia, che hanno effettuato i rilievi.