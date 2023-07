Lavori in corso in centro a Mercatale in Val di Pesa

Sono stati avviati i lavori di due tra i più importanti investimenti della giunta Ciappi per la riqualificazione delle piazze centrali nelle frazioni La Romola e Mercatale. Le opere sono state finanziate per un importo complessivo pari a 660mila euro attraverso i fondi del PNRR, ottenuti dal Comune. Gli interventi sono volti alla riqualificazione dei luoghi simbolo della socialità, patrimonio dell’identità chiantigiana. In particolare in piazza Generale Tellini ha preso il via un intervento di miglioramento della qualità del decoro urbano mediante la rigenerazione della piazza, opera che rientra nel piano di riqualificazione di strade e piazze nella frazione di Mercatale, sostenute dalle linee di finanziamento del PNRR.

“ll tema centrale che ispira l'azione amministrativa è rigenerazione urbana – dichiara il sindaco Roberto Ciappi - le opere in corso di esecuzione nascono dalla scelta di riqualificare e valorizzare gli spazi pubblici in un'ottica di sicurezza, sostenibilità e qualità ambientale”.

Per rendere possibile lo svolgimento dei lavori la Polizia locale ha istituito una chiusura temporanea di piazza Generale Tellini prevista fino a venerdì 11 agosto 2023, con orario 00:00-24:00. Il provvedimento ha disposto la chiusura al transito veicolare (eccetto i veicoli dei residenti e i veicoli di soccorso sanitario, Vigili del Fuoco e Forze di Polizia) e il divieto di sosta 00-24 in piazza Tellini. E’ stato istituito inoltre il doppio senso di marcia nel tratto di via Poggio Borgoni sul lato dispari, dal civico 11 al civico 1, e sul lato pari dal civico 10A al civico 2 e il divieto di sosta con rimozione forzata in via Poggio Borgoni sul lato dispari dal civico 11 al civico 1 e sul lato pari dal civico 10A al 2.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa