Doppia tragedia in mare a Bocca di Serchio: morti un 39enne e un 48enne

Due persone sono morte in due episodi distinti in mare a Marina di Vecchiano, nei pressi di Bocca di Serchio. Si tratterebbe di un 39enne di origini polacche e di un 48enne italiano.

Il primo caso è avvenuto a nord di Bocca di Serchio. All'inizio si parlava di una barca rovesciata con dei dispersi. In realtà non si tratta di nessuna imbarcazione, come affermano dalla polizia di stato. Un 39enne di origini polacche assieme al figlio 16enne e a un altro ragazzino di 8 anni si sono trovati in difficoltà dopo essersi tuffati. I due minori si sono salvati, il 39enne - in vacanza da parenti a Lucca - è affogato e ha perso la vita. Veniva da Radom, in Polonia. La salma è stata riconsegnata ai familiari.

La seconda tragedia è avvenuta poco a sud da Bocca di Serchio. A perdere la vita un 48enne di Firenze. L'uomo è annegato in mare, anche a causa delle correnti. Presente anche la municipale di San Giuliano Terme che ha avvertito il magistrato di turno. Si attende il nulla osta per la riconsegna della salma.

I fatti sono accaduti verso mezzogiorno di domenica 2 luglio. Sul posto la Capitaneria di Porto, i vigili del fuoco, la polizia e i sanitari inviati dal 118. Sarebbero avvenuti in un punto pieno di correnti.