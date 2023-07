Sporco, muffa e nessun Haccp: nel mirino un locale a Pisa

Controlli da parte dei carabinieri del Nas a Pisa. Sono entrati in azione in un esercizio commerciale, applicando una sanzione amministrativa di 2000€, per la mancata attuazione del manuale di autocontrollo HACCP. Il locale è stato inoltre segnalato all’Autorità Sanitaria poiché sono state riscontrate inadeguatezze delle condizioni igenico-sanitarie come sporco diffuso pregresso, esfoliazione d’intonaco dalle pareti, muffa e la collocazione di alcune bevande in locali non idonei allo stoccaggio.