Dopo il grande successo dello scorso anno, sabato 8 luglio torna Una Notte a santo Pietro. Il centro storico medievale di Santo Pietro Belvedere si veste a festa per accogliere visitatori e turisti per una serata all’aperto dedicata a chi vuole scoprire la bellezza di un luogo poco conosciuto, che è al centro di un rilancio commerciale e turistico fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Capannoli.

‘Una notte a Santo Pietro’ è l’evento organizzato dall’Amministrazione comunale di Capannoli che vuole valorizzare le specificità del centro storico di Santo Pietro Belvedere facendo scoprire le potenzialità turistiche e commerciali espressione del territorio. A partire dalle ore 19.30 i visitatori troveranno i luoghi allestiti a festa con la possibilità di godersi una serata estiva all’aperto, all’insegna del buon cibo, dell’intrattenimento e della musica live, passeggiando per le vie con un accompagnamento musicale, spettacoli e performance di artisti e giocolieri e una vasta offerta di street food e degustazioni a cura degli operatori commerciali.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un lungo percorso portato avanti negli ultimi anni dall’attuale amministrazione comunale per recuperare il centro storico di Santo Pietro Belvedere, la parte più antica del territorio, attraverso regolamenti comunali che incentivano il recupero dei fondi sfitti – con contributi a fondo perduto – destinati all’apertura di nuove attività commerciali e artigianali e regolamenti per il recupero delle facciate, sempre con il sostegno del Comune.

L’azione dell’Amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Arianna Cecchini, è anche indirizzata a valorizzare le potenzialità turistiche e ricettive di Santo Pietro Belvedere. Inoltre negli ultimi anni sono stati portati avanti importanti lavori che hanno consentito di recuperare il Parco della Castellina, trasformato in parco gioco per bambini e di realizzare aree dedicate, nel centro storico, dove si tengono i matrimoni.

“Una notte a Santo Pietro è un’occasione di promozione concreta del territorio per attirare l’attenzione sugli importanti cambiamenti che il centro storico sta attraversando e che lo rendono più bello e più attrattivo - racconta la sindaca di Capannoli, Arianna Cecchini – per l’Amministrazione Comunale organizzare un evento in grande è una sfida importante che affrontiamo con tanta energia e che è in linea con il lavoro che stiamo portando avanti da alcuni anni per recuperare i luoghi rimasti inutilizzati, incentivare la loro riapertura per ospitare nuove attività commerciali e ricettive nella parte storica. Crediamo molto nella valorizzazione di questi luoghi e nel loro potenziale turistico e l’evento dell’8 luglio serve a far conoscere queste opportunità”.

Fonte: Ufficio Stampa