Vandali in azione a Montelupo, colpite le porte alla stazione

Vandali in azione a Montelupo Fiorentino. Nella notte tra sabato 1 e domenica 2 luglio ignoti sono entrati in azione alla stazione ferroviaria. Non si sa ancora con che attrezzo, però hanno colpito ripetutamente una delle porte a vetri presenti alla stazione alla sala d'attesa.

Come si nota dalle foto sono ingenti i danni alle porte, i cui vetri sono scheggiati e anche rotti. Alcuni vetri sono finiti anche in terra, col rischio che qualcuno potesse calpestarli e farsi male.

"È la terza volta in un mese e mezzo, questa stazione è diventata la terra di nessuno, non è possibile che sia sempre preda di atti di inciviltà" commenta un lettore nella segnalazione. Del fatto sono state informate anche le forze dell'ordine.