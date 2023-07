Otto persone sono state denunciate a Firenze per una violenta rissa avvenuta nella notte tra sabato 1 e domenica 2 luglio. A fronteggiarsi sono stati due gruppi, uno dei nordafricani e uno di statunitensi.

Il fatto è avvenuto di notte all'1.30 in via Giraldi. È rimasto contuso uno dei nordafricani. Sul posto è intervenuta la polizia che ha denunciato tutti per rissa e che è al lavoro per ricostruire la dinamica.