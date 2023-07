A San Casciano nuovo servizio informativo a supporto della disabilità

E’ stato inaugurato il nuovo sportello che ascolta, orienta, indirizza le famiglie alla fruizione di tutti i servizi, le opportunità e le attività presenti sul territorio, legate alla disabilità. Si chiama “Orienta-menti” ed è il front-office, situato in via IV Novembre 118 a San Casciano Val di Pesa, aperto ogni giovedì dalle 14.30 alle 17 presso la sede dei servizi Acli di patronato e Caf di San Casciano in Val di Pesa.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Roberto Ciappi, la vicesindaca Elisabetta Masti, l’assessora Maura Masini, il responsabile dei servizi sociali dell’Unione comunale del Chianti fiorentino Giberto Macaluso, il presidente delle Acli di Firenze Francesco Potestio, Paolo Salvini e Sabrina Mangani dell’associazione Per Crescere Insieme, Serafino Del Bravo di Sant'Angelo Aps, Daniele Cavari dell’A.B.C. Bambini Cri du Chat, Michele Gheri presidente dell’Acli San Casciano territoriale, Maria Chiara Cantini dell’Acli Firenze responsabile dello sportello, Roberta Marchiani dell’Acli di Montefiridolfi, don Massimiliano Gori parroco di San Casciano che ha benedetto i locali.

L’iniziativa è parte del progetto finanziato dalla Fondazione CR Firenze “Accomodam-enti ragionevoli, Agire insieme, Agire in rete in pratiche di comunità per la costruzione di contesti equi”, proposto dall'associazione Per Crescere Insieme Odv che condivide gli obiettivi del servizio con una rete territoriale composta dal Comune, Sant'Angelo Aps e Acli.

Il progetto si sviluppa nell’ambito del bando Habilitas 2022 che intende promuovere azioni di rete efficaci e sostenibili per favorire l’inclusione sociale, lo sviluppo delle autonomie e delle abilità personali di persone con disabilità in tutti gli ambiti in cui si articola la quotidianità della vita.

“Lo sportello sarà a disposizione della comunità per offrire informazioni, rispondere alle richieste dei cittadini e illustrare le modalità di accesso ai servizi – spiega il sindaco Roberto Ciappi - e va ad arricchire e ampliare il complesso dei servizi e delle opportunità disponibili nel territorio con l’obiettivo di rispondere in modo puntuale e mirato alle richieste dei cittadini, è importante sottolineare il valore sociale di questa operazione che testimonia la presenza di una rete di comunità che opera nell’interesse delle fasce più deboli della popolazione”.

“Lo sportello - spiega Sabrina Mangani dell’associazione Per Crescere Insieme Odv - mira a coinvolgere le persone con disabilità e le loro famiglie attraverso una serie di attività di laboratorio, iniziative formative e finalizzate alla socializzazione e alla tutela dei diritti”.

“Le Acli hanno aderito convintamente a questo progetto, mettendo a disposizione spazi e competenze perché questo percorso possa raggiungere l’obiettivo di costruire una comunità più consapevole e solidale anche grazie alla rete di partenariato – ha detto il Presidente delle Acli di Firenze Francesco Potestio - presso lo sportello Orientamenti, che opererà di concerto con l’Informasociale del Comune di San Casciano”.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa