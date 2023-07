Cinque campioni lasciano l'Abc: rimane la stima per le tante partite insieme

Per motivi diversi le strade si separano, ma se c’è una cosa che non verrà mai meno sono la stima e l’affetto reciproci.

L’Abc Solettificio Manetti saluta e ringrazia cinque giocatori che per il prossimo campionato non faranno parte del roster a disposizione di coach Angiolini: Alberto Lazzeri, Gianni Cantagalli, Steve Tavarez, Alessio Cicilano e Matteo Geromin. Protagonisti di una stagione che resterà nella testa e nel cuore di tutti i tifosi castellani, nonchè negli annali del sodalizio gialloblu, ciascuno per motivi diversi proseguiranno la propria carriera cestistica lontano da Castelfiorentino.

Il ringraziamento, dunque, è d’obbligo.

Ad Alberto Lazzeri, arrivato a settembre, che fin dal suo ingresso al PalaBetti si è distinto per le indiscusse qualità umane oltre che per le doti tecniche nel pitturato: un uomo-squadra come ce ne sono davvero pochi, che ha saputo giocare nonostante il dolore di un tendine che lo ha costretto agli straordinari, restando vicino al gruppo anche quando l’infortunio non gli ha permesso di scendere in campo con i suoi compagni. Auguriamo a tutti di avere un Alberto Lazzeri in squadra.



A Gianni Cantagalli, giunto in gialloblu a dicembre dal piano di sopra regalando un vero e proprio colpo di mercato natalizio ai tifosi castellani. Un giocatore di categoria superiore, che con grandissima umiltà ha saputo calarsi perfettamente nell’ambiente, mettendo tutta la sua esperienza al servizio della squadra e prendendo per mano i più giovani, guidandoli fino alla conquista di una promozione davvero strameritata. Un leader in campo e nello spogliatoio.

A Matteo Geromin, il cui grave infortunio al ginocchio non ha permesso di vivere a pieno una stagione iniziata davvero con il botto. Un giocatore giovane ma dalle grandi capacità tecniche, di cui ha dato ampiamente prova nella parte iniziale del campionato. Nonostante l’infortunio, il supporto e la vicinanza alla squadra non sono mai venuti meno, a dimostrazione che oltre al giocatore e prima del giocatore c’è una bellissima persona.

Last but not least. Li citiamo insieme perchè fanno parte di noi e della nostra storia: Steve Tavarez e Alessio Cicilano. Li abbiamo visti crescere, maturare ed esordire in prima squadra. Li abbiamo accompagnati dal minibasket, attraverso il settore giovanile, fino a vederli tra gli artefici di una storica promozione. Due orgogli castellani che salutiamo e che seguiremo, perchè fanno e faranno sempre parte della nostra famiglia.

A tutti voi GRAZIE.

Grazie perchè l’aspetto umano, prima ancora di quello sportivo, è ciò che più ci ha unito. E certi legami, quando sono veri, non si spezzano mai.

E’ stato Bellissimo. In bocca al lupo ragazzi.

Fonte: Abc Castelfiorentino