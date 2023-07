All Star Game, Firenze si prepara per basket e beach volley

La sesta edizione All Star Game Firenze, dedicata al basket ed al beach volley, si terrà da lunedì 10 luglio a domenica 16 luglio 2023 ed avrà come scenario mozzafiato Piazzale Michelangelo, per un’intera settimana ricca di emozioni, spettacolo e attrazioni a corredo. Già la durata dell’evento ne fa una tappa unica nel suo genere, se poi aggiungiamo alla location suggestiva e le quasi 90 squadre che parteciperanno, la magia è già completa. Il Comune di Firenze e la Regione Toscana hanno dato il loro patrocinio a certificare l’importanza della manifestazione.

Altra particolarità sarà l’attenzione alla sostenibilità, per la prima volta, il campo da gioco sul quale si disputeranno le competizioni di basket 3x3, sarà in gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso, come ormai consuetudine per le tappe di Toscana B’3 powered by Ecopneus, il primo circuito che porta nelle principali piazze toscane la pallacanestro su superfici sostenibili in gomma riciclata. Si tratta di pavimentazioni di ultima generazione, hi-tech ad alte prestazioni, realizzate con materiali riciclati, removibili e performanti, installate grazie al supporto di Ecopneus, società senza fini di lucro che si occupa del riciclo di PFU in Italia, tra i promotori del Toscana B3, insieme a Conad Nord Ovest e i Soci toscani.

Intorno ai due campi sportivi, sarà allestito un vero e proprio villaggio che trasformerà la manifestazione in un'autentica festa a ingresso gratuito. All Star Game Firenze è infatti un evento di punta dell’estate fiorentina che mescola la passione per lo sport all’amore per le tradizioni storiche di Firenze. Per una settimana, i quattro colori simbolo della città – Azzurri, Bianchi, Rossi e Verdi – si sfidano nella splendida cornice di Piazzale Michelangelo.

La manifestazione, nella settimana, darà la possibilità ad oltre 20.000 persone di godere a pieno di un ambiente festoso e divertente con musica, sport e intrattenimento. Sono tante le iniziative collaterali che rendono questo appuntamento unico nel suo genere con i tornei di basket e beach volley che vedranno protagonisti dai più piccoli dell’under 9 ai più maturi degli over, la spettacolare Myes Slam Dunk Contest del venerdì sera 14 luglio, la particolare Silent Disco del giovedì 13 e la notte bianca del venerdì legata alla fondazione Tommasino Bacciotti, ma anche il torneo di dodgeball del sabato mattina 15 luglio e i due “tornei pro” della lega aibvc beach volley.

"Un’occasione imperdibile per gli appassionati di basket e beach volley che per una settimana potranno giocare al piazzale Michelangelo, uno dei più suggestivi affacci sulla nostra città - ha sottolineato l'assessore allo sport Cosimo Guccione - Firenze farà da sfondo ad uno spettacolo unico che vedrà protagonisti migliaia di sportivi con gare molto sentite non solo sui campi ma anche sulle tribune". "L'All Star Game, al quale l'assessorato ha garantito da sempre il proprio supporto - ha aggiunto l'assessore - è un appuntamento diventato ormai imprescindibile nel calendario estivo e riesce a mettere insieme, in un un'atmosfera unica, la passione per lo sport all’amore per le tradizioni storiche di Firenze" Cosimo Guccione – Assessore Sport, politiche giovanili, città della notte, beni comuni del Comune di Firenze

“All Star Game Firenze non è solo un evento sportivo, ma fin dal primo anno è stata una festa che ha contagiato subito tutta la città; mi ricordo benissimo che, nei giorni successivi alla prima edizione del 2016, nacque l’hashtag #orfanidelpiazzale - Ha dichiarato Tommaso Paoletti, promotore All Star Game Firenze -. In ognuna delle 6 edizioni siamo cresciuti, ci siamo trasformati e siamo sempre riusciti a portare delle novità che rendessero il nostro evento sempre più unico e particolare. All Star Game Firenze, come è giusto che sia, ha una sua identità ben precisa, probabilmente anche difficile da cogliere per chi non ha mai partecipato; quindi, il mio invito è quello di venire al Piazzale Michelangelo, godere della splendida veduta di Firenze e farsi trasportare dall’energia contagiosa del nostro evento”.

Giacomo Galanda, Promotore Toscana B3, Leggenda del basket e Consigliere Federale FIP, crede molto nella sostenibilità, legata al basket, nello specifico 3 contro 3, ha aggiunto: “Una sorta di ritorno alle origini, quando ero bambino al campetto. Ora il 3x3 è riconosciuto dalla FIBA come sport olimpico. In questo momento sento la voglia e la spinta di dare qualcosa per le generazioni future. L’obiettivo del Toscana B’3 è anche quello di aiutare scuole e strutture che possono così ricreare campi in contesti usuali. Il 3x3 nasce con l’idea di tornei itineranti e quindi, grazie a questa mattonella, abbiamo un campo rimovibile per giocare in qualsiasi location”.

“Siamo estremamente orgogliosi di partecipare al Toscana B3, che fa tappa in una location unica come Piazzale Michelangelo, durante un evento di spicco per la città di Firenze quale All Star Game - Ha affermato Giorgio Pisano, Responsabile Sviluppo Mercati di Ecopneus – Questa è un'opportunità straordinaria per far scoprire al pubblico e agli atleti un modo di praticare sport, che coniuga una sempre maggiore attenzione all'ambiente e alle prestazioni di gioco degli atleti. Grazie alla pavimentazione installata in Piazzale Michelangelo, hi-tech, realizzata con gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso, removibile, riciclabile e appositamente progettata per il basket; siamo in grado di offrire agli atleti che parteciperanno alle gare un'esperienza di gioco di altissimo livello, beneficiando di tutti i vantaggi e del potenziale della gomma riciclata”.

“Quella di oggi è un’altra delle tappe che ci vede partner di Toscana B’3 in questo aggregante tour – dichiarano i soci Conad Nord Ovest di Firenze – La nostra vicinanza al territorio si manifesta anche attraverso questo tipo di iniziative, che fra l’altro ci permette di essere in tante piazze toscane insieme a tanti giovani appassionati per lo sport. Un’occasione preziosa per confermare la nostra volontà di essere un'impresa radicata nel territorio che contribuisce in modo tangibile al benessere delle persone, promuovendo un'iniziativa che riserva particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla centralità dello sport come strumento di socializzazione.”

Fonte: Ufficio Stampa