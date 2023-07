Bastione Teatro, ultimo appuntamento a Castelfiorentino

Con “Sei personaggi in cerca di dottore” si conclude domani sera in via Verdi “Bastione Teatro”, rassegna di teatro all’aperto che si tiene di fronte al Circolo “Il Bastione” (via Verdi)

Organizzata dall’associazione culturale teatrale Gat e da TeatroCastello con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, lo spettacolo di domani (inizio ore 21.30) è interpretato dagli “Indisciplinati” di TeatroCastello, per la regia di Diego Conforti e Greta Cappelli.

La trama si svolge all’interno di una sala d’aspetto dove sono presenti una segretaria sui generis e sei potenziali pazienti. Questi ultimi sono costretti a sopportare reciprocamente le loro stranezze mentre aspettano la dott.ssa Rossetti che tuttavia tarda ad arrivare.

L’ingresso allo spettacolo è di 8 euro.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa