L'estate dei più piccoli: 140 partecipanti ai campi di Poggibonsi

In 140 al nido e al centro ricreativo estivo. Sono iniziate oggi, 3 luglio, e proseguiranno per tutto il mese le attività dell’estate dei servizi comunali 0-6.

“Una bella partecipazione per l’allungamento di un servizio importante come quello del nido e per l’estivo destinato a bambini e bambine in età da scuola materna - dice l’assessore alle Politiche educative Susanna Salvadori - Due attività diverse, ma che raccontano entrambe il nostro impegno non solo per i più piccoli, ma anche per supportare le famiglie nel periodo estivo”.

Per quanto riguarda il nido comunale l’attività prosegue negli spazi de La Coccinella visto che presto prenderanno il via i lavori al Rodari. “La scelta di prolungare il nido per tutto il mese di luglio – dice Salvadori – è stata introdotta alcuni fa per raccogliere le esigenze delle famiglie. Fino al 2017 infatti le attività proseguivano fino alla seconda settimana di luglio. Abbiamo fatto una ricognizione per comprendere la possibile adesione e abbiamo scelto di investire in tal senso, per la prima volta nel 2018. Vista la partecipazione, indice anche del forte apprezzamento nei confronti del servizio, abbiamo mantenuto ogni anno questa opportunità”. Quest’anno sono 69 le famiglie che frequenteranno il nido comunale nel mese di luglio, di cui 63 per tutto il mese.

Per quanto riguarda le attività del Centro Ricreativo Estivo, sono 70 i bambini e le bambine iscritte e che hanno avviato oggi il loro percorso presso la scuola d’infanzia La Tartaruga a Luco. Le attività sono a cura di Pleiades Cooperativa Sociale Onlus che per questa estate farà divertire e crescere tutti con il progetto“Ratatouille. Piccolichef in erba” con il cibo a fare da filo conduttore. Tutte le iniziative, proposte in un ambito di gioco e ricerca, consentiranno ai bambini di sviluppare sempre più un rapporto positivo con il cibo, sensibilizzando i piccoli nei confronti di una alimentazione sana e facendo loro conoscere i diversi sapori ed aromi attraverso percorsi di profumi e sapori.

“In questo caso le attività coinvolgono i bambini e le bambine in età da scuola d’infanzia che si sono iscritti grazie al bando uscito in primavera – dice Salvadori – Come sempre, anche per questa estate, facciamo una proposta di qualità per imparare e crescere attraverso il gioco e il divertimento. Un progetto educativo vero e proprio con cui far divertire e accompagnare i piccoli nel loro percorso di crescita”.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa