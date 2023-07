Concerti rovesciati, nelle campagne di San Miniato il secondo appuntamento

Venerdì 7 luglio al tramonto il concerto del Dodo duo segna il secondo appuntamento dei concerti rovesciati, iniziativa estiva di incontri musicali in natura all'insegna della musica popolare, a cura dell'associazione Canto rovesciato.

Dodo duo sono Marzio Matteoli e Pilade Cantini, che delizieranno i partecipanti con canti, racconti e improvvisazioni in ottava rima. Lo spettacolo, dal titolo “Continuano le cose a complicarsi”, si svolgerà alle 19 nelle campagne di San Miniato e in particolare in località “Mengrano”, vicinissimo all'antico tracciato della via francigena, in una radura suggestiva con un'insolita vista sulla città della rocca. Le indicazioni precise per raggiongere il giardino saranno date al momento della prenotazione. La serata sarà arricchita da altre sorprese sonore.

Entrata libera, uscita a offerta. La prenotazione è obbligatoria, i posti limitati. Info e prenotazioni: info@cantorovesciato.it mob. 349 8163917