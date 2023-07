"Dritto al cuore", a Montecatini 12 ore no stop di tennis per aiutare un circolo in Emilia Romagna

Si chiama: “Dritto al cuore. Per l’Emilia Romagna, noi ci siamo” ed è una notte bianca del tennis, 12 ore no-stop di sport e solidarietà sui campi dello Sporting Club Montecatini. Con l’obiettivo di raccogliere fondi per aiutare un circolo di tennis, il Tc Tre Colli di Brisighella, che ha subito danni ingentissimi a seguito dell'alluvione. Ricalcando quanto già attuato nel 2012, quando lo Sporting Club con una 24 ore di tennis e solidarietà raccolse una somma ingente che fu destinata ai circoli tennis di Finale Emilia e San Felice sul Panaro, gravemente danneggiati da un devastante terremoto, nella notte a cavallo tra il 7 e l’8 luglio prossimi si svolgerà una manifestazione analoga, sviluppata nelle 12 ore, fortemente voluta dal presidente Oriano Corsellini e dai soci del circolo di via Ponte dei Bari per trasmettere uno spontaneo segno di vicinanza e amicizia a una struttura analoga con sede in Emilia Romagna.

"Il moto di solidarietà dei montecatinesi di fronte alla tragedia di Emilia-Romagna, Marche e di alcune zone della Toscana mi ha colpito. Quando c’è da dare - sottolinea il sindaco della cittadina termale, Luca Baroncini - la nostra comunità si fa sempre trovare pronta e questo è bellissimo. L’idea dello Sporting Club è altrettanto bella e come sindaco desidero darle la giusta importanza riconoscendo il patrocinio all’iniziativa e veicolandola il più possibile. Invito tutti i cittadini e in particolare gli appassionati di tennis a partecipare e contribuire alla raccolta fondi. Lo Sporting Club è un riferimento importante del nostro territorio e siamo orgogliosi delle nostre realtà tennistiche cittadine che crescono tanti ragazzi con passione e competenza, ottenendo con i propri tesserati risultati sportivi di tutto rilievo, in Italia e all’estero. Grazie e complimenti per l’evento “Dritto al cuore”. Un grande abbraccio alle comunità colpite dal disastroso maltempo delle scorse settimane. Montecatini Terme è con voi e lo dimostrano idee come questa”. Parole che toccano il cuore degli amministratori della cittadina romagnola. "Sentiti ringraziamenti al sindaco Baroncini e a tutti i montecatinesi per l'importante gesto di solidarietà che vede impegnato lo Sporting Club al fianco del circolo tennis Tre Colli di Brisighella e all'intera comunità brisighellese - esordisce il sindaco della città ravennate, Massimiliano Pederzoli - Purtroppo, il nostro territorio è stato duramente colpito dagli eventi calamitosi del 2 e 16 maggio. In poche ore il nostro paesaggio collinare, borgo tra i più belli d'Italia, ha cambiato volto a causa degli innumerevoli quanto importanti movimenti franosi, senza risparmiare le zone alluvionate dei centri abitati, tra cui il centro sportivo comunale. La forza e la tenacia dei nostri sportivi è però emersa ancora una volta poiché senza sosta, specialmente i più giovani, sono all'opera da settimane con le forze di soccorso e i volontari per ripulire le aree dal fango in vista dell'imminente stagione sportiva estiva. Il sostegno morale ed economico dell'iniziativa "Dritto al Cuore" si rivela quindi fondamentale per consentire ai nostri atleti tennisti di tornare presto a calpestare i campi in terra rossa tanto apprezzati. Grazie… di cuore”.

L’appuntamento è quindi dalle 20 di venerdì 7 alle 8 di sabato 8 luglio al Ct Sporting Club di Montecatini Terme. La “no stop” della racchetta, che si avvale della fattiva collaborazione di Dino Berti, del negozio Doctor Tennis di Massa e Cozzile, sponsor tecnico dell’evento, ha come obiettivo quello di riuscire a portare al circolo di via Ponte dei Bari tutti coloro che ancora non saranno partiti per le ferie estive: “Più saremo e più solidarietà riusciremo a fare - è l’appello rivolto dal presidente Corsellini - Lo Sporting si sta preparando a questa manifestazione con impegno ed entusiasmo, riscontrabile in tutte le componenti di questa struttura: da quella tecnica a quella della segreteria, e dell’accoglienza, intesa anche come ristoro. Insomma, ci sono tutti i presupposti per una bella serata/nottata di sport e solidarietà a favore degli amici di Brisighella”. Che saranno presenti con una delegazione guidata dal presidente del Tennis club Tre Colli Giancarlo Campoli e alcuni soci del circolo romagnolo pronti anche loro a scendere in campo nella notte tra il 7 e l’8 luglio. “Nei momenti di difficoltà - dice Campoli - è bello scoprire che ci sono persone che offrono spontaneamente un aiuto concreto, tangibile, come stanno facendo gli amici dello Sporting Club Montecatini, non nuovi a iniziative di questo tipo. A loro va il mio più sincero e sentito ringraziamento e sono certo che un’iniziativa così bella porterà anche a un’amicizia forte e duratura nel tempo tra i nostri circoli e le nostre realtà”.

La manifestazione ha il patrocinio dei Comuni di Montecatini Terme e Brisighella e sostegno della Federazione Italiana Tennis e Padel. I proventi della serata e delle iscrizioni, oltre alle donazioni spontanee, andranno a sostegno del progetto. La notte bianca del tennis si svolgerà con gare di doppio e singolo per grandi e piccini, dilettanti e non, divisi in due squadre: vincerà la squadra che alle 8 in punto di sabato 8 luglio avrà totalizzato più games. In premio, simbolico, un’imponente coppa e la soddisfazione di aver fatto qualcosa per gli altri. Offerta minima per giocare un’ora, ricevendo in regalo una t-shirt con il logo della manifestazione: 15 euro. Il trofeo in palio (la coppa che per tutta la durata del torneo farà bella mostra di sé davanti al campo centrale) sarà poi conservato ed esposto nella bacheca all’interno Sporting Club.

Non solo sport. E non solo solidarietà. Ci sarà spazio anche per il divertimento e il relax e durante la notte, mentre sui campi si continueranno a "sparare" dritti, rovesci e volée, i giocatori (ma anche i loro familiari e amici) saranno “rianimati” con spuntini, pizze e spaghettate e rifocillati più volte con cornetti e cappuccini fumanti e poi di nuovo, dalle 6 di mattina in poi, con paste e croissant caldi. Per tutta la durata della manifestazione, inoltre, sarà aperto il bar-ristorante all’interno del circolo, e sarà possibile rinfrescarsi con un tuffo in piscina o un drink a bordo vasca.

Per iscrizioni e informazioni telefonare alla segreteria dello Sporting Club (0572 767587), al negozio Doctor Tennis (0572 773287) o a Dino Berti (333 9005799). Sede del circolo ospitante: via Ponte dei Bari 200, Montecatini Terme.