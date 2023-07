Encomio solenne di Certaldo a Alessandro Gigli

Un encomio solenne per esprimere profonda gratitudine ad Alessandro Gigli, il direttore artistico di Mercantia, che ha fatto della manifestazione la sua scelta e la sua ragione di vita. È quello che sarà consegnato durante la seconda giornata del Festival internazionale del Quarto Teatro, in programma a Certaldo dal 12 al 16 luglio, secondo quanto stabilito nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale, con il voto favorevole di tutti i presenti.

“Alessandro – ha spiegato durante la seduta il sindaco Giacomo Cucini – si è dedicato con costante dedizione a Mercantia e, grazie al suo legame, ha contribuito a creare negli anni una festa che è un'occasione per accrescere, rafforzare e promuovere Certaldo a livello nazionale ed internazionale. La testimonianza di Alessandro Gigli ha ispirato e continua a fornire una fortissima spinta motivazionale per la missione culturale della nostra comunità, contribuendo in modo decisivo alla nascita e alla prosecuzione di esperienze di festival simili in tutta Italia”.

Tra le motivazioni espresse in Consiglio, ci sono inoltre le positive ricadute economiche e turistiche e l'”ars maieutica” del direttore artistico, che ha consentito di far emergere artisti di strada provenienti da ogni dove, che si esibiscono trasformando Certaldo Alto in un borgo meraviglioso dove tempo e spazio si mescolano attraverso incanti e spettacoli.

L'encomio, che sarà consegnato giovedì 13 luglio alle 18:30 nel giardino di Palazzo Pretorio, simboleggia un riconoscimento anche a tutti gli artisti, i collaboratori della direzione e a tutte quelle persone che, con dedizione e impegno, hanno contribuito al successo del festival, compresi i volontari.

Mercantia, XXXV Festival Internazionale del Quarto Teatro, si svolge a Certaldo dal 13 al 16 luglio 2022 con il patrocinio di MiC - Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, Confesercenti Città Metropolitana di Firenze, CNA Firenze Metropolitana, Consozio Empolese Valdelsa, ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani). Il programma completo con tutte le informazioni utili è disponibile sul sito www.mercantiacertaldo.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa