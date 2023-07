Estate Empolese in salute, 4 incontri con medici di zona

Estate Empolese vuol dire anche prevenzione e salute. La kermesse “estate empolese”, ideata e promossa dall’associazione Centro Storico Empoli, è già partita alla grande con i primi eventi.

L’arrivo del mese di luglio sancisce da sempre l’inizio delle aperture serali dei negozi, ma le novità non sono finite. Quest’anno riflettori puntati anche sulla salute. Prevenzione e Sensibilizzazione le parole d’ordine che guideranno un ciclo di incontri presso la LEA consulting, in via Pulidori 17 a Empoli.

A partire dal 6 luglio, tutti i giovedì del mese alle ore 21:00, sarà trattata una tematica specifica da un medico qualificato.

Primo appuntamento con la “periartrite” e il dottor Fazzari. Seguiranno poi giovedì 13 “obesità e disturbi ormonali” con le Dott.ssa Belardi e la Dott.ssa Puccetti, giovedì 20 “Cuore matto” con il Dott. Panchetti e la Dott.ssa Catoni. Ultimo incontro giovedì 27 luglio, con Dott. Caponi e della Dott.ssa Giunti che tratteranno “Il tumore al seno, prevenzione e sostegno”.

Gli incontri sono gratuiti e ad ingresso libero. Ogni intervento sarà accompagnato dalla Dott.ssa Martina Biondi, titolare della parafarmacia Biondi, partner dell’iniziativa insieme a Generali Assicurazioni agenzia Ramacciotti- Empoli.

“Un modo nuovo per fare rete tra medici e pazienti - afferma Marco Castellari, referente territoriale Assosanità-Confesercenti – con queste pillole di informazione medica intendiamo sensibilizzare su tematiche che hanno a che fare con la salute di tutti. Speriamo di replicare quanto prima iniziative del genere”.

Fonte: Confesercenti Empolese Valdelsa