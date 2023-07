Il castello di Capraia Fiorentna si anima d'estate: spettacoli ed eventi gratuiti

L’estate a Capraia Fiorentina si presenta ricca di appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito, e con la volontà di abbracciare una larga platea di pubblico.



Musica, animazione e laboratori per bambini, cinema all’aperto, spettacoli in diverse piazze di Capraia Fiorentina grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio e molti volontari.

Si inizia sabato 8 luglio alle ore 21 quando, nello scenario della piazza principale di Capraia Alta, è in programma il concerto dei professori dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.



In calendario anche due serate di cinema all'aperto, che si svolgono nel giardino delle scuole Corti, con proposte di film di animazione rivolte ai più piccoli, nei giorni 10 e 17 luglio, inizio ore 21.

Si rinnova il 14 luglio la tradizione della camminata al Leccio della Valicarda, percorso trekking di bassa difficoltà e durata, al termine del quale sarà possibile cenare in compagnia al Circolo Arci di via S. Allende.

Durante la rassegna, sabato 15 luglio, cronoscalata di ciclismo Campionato Regionale Toscano della Montagna organizzato dalla Polisportiva Tripetetolo di Lastra a Signa: 1° Trofeo Capraia e Limite, 1° Trofeo Car Center e “Memorial Michele Nunziata” per categoria allievi, juniores, under 23-elite con arrivo via di Castra.

L'evento principale di quest'anno è "Capraia medievale: 1249 l'assedio al Castello", a Capraia Alta, con la rievocazione storica dell’assedio al Castello di Capraia Fiorentina del 1249, domenica 9 luglio dalle ore 18. Sarà ripercorsa la storia di Capraia Fiorentina, unendo passato e presente e ricreando l'ambientazione ed il contesto del tempo. Gli abitanti del Castello potranno contribuire alla buona riuscita delle ambientazioni con la partecipazione al "Concorso per decorazioni medievali", allestendo le proprie finestre e facciate a tema medievale; la decorazione più riuscita si aggiudicherà un premio molto caratteristico.

All'arrivo in piazza Pucci della camminata trekking guidata da Toscana Hiking Experience ( partenza alle 17 con ritrovo al parcheggio di via Don Bianconi e passaggio tra i vicoli della parte storica), la festa medievale prenderà vita con una esibizione degli sbandieratori della contrada Porta al Palagio di Cerreto Guidi.

In piazza Pucci i presenti potranno osservare una tavola medievale imbandita, passare tra i banchi del mercatino storico con la cartomante, il venditore di spezie, la terracotta, gustare una birra in stile medievale e provare a tirare con l’arco grazie agli Arcieri della Rocca di Montopoli Valdarno. In piazza Guelfa troveremo un angolo dedicato soprattutto ai bambini, con i giochi di legno e gli scacchi giganti dell’Associazione Scacchi Empoli. Sarà presente il comitato Capraia in Festa- Proloco con il proprio stand e la possibilità di gustare piatti con particolare attenzione all’alimentazione dell'epoca. Ad allietare i presenti ci penserà poi anche l'Associazione Valigia Blu, che terrà compagnia a bambini e adulti con la propria animazione.

Alle 21, verrà proposta la rievocazione storica dell’ assedio che Federico II portò al Castello di Capraia nel 1249, con personaggi storici in costume, episodi, racconti, per immergersi nel clima dell'epoca. L’evento storico verrà messo in scena con la regia e la sceneggiatura di Alessandro Sani, su ricerche storiche di Elena e Marusca Giannotti e con la partecipazione della Compagnia teatrale La Nave di Limite sull'Arno.

Concludono il programma le serate del 20, 21 e 22 luglio, affidate al Comitato Capraia in Festa-Proloco e che si terranno nella piazza Madre Teresa di Calcutta, durante le quali si svolgeranno spettacoli teatrali, musica, ballo e intrattenimento per tutte le età.

"L'organizzazione dell'evento "Capraia medievale" in particolare, ha reso possibile apprezzare la partecipazione della collettività. Le associazioni del territorio, i volontari, i privati cittadini che si sono prestati per realizzare la festa medievale e la rievocazione storica dell'assedio sono, infatti, molti: dal Comitato Capraia in festa-Proloco alla Parrocchia di Capraia, dalla Compagnia teatrale La Nave alle sorelle Elena e Marusca Giannotti con le loro ricerche storiche ed Alessandro Sani, che ha sceneggiato e curato la regia della rievocazione. Possiamo dire, pertanto, che la collettività sente come propri il nostro territorio e la nostra storia, e non possiamo che ritenerci soddisfatti, nella convinzione che l'aggregazione, la coesione e il senso di appartenenza possano svilupparsi tramite questi eventi e tramite il piacere di realizzarli insieme", così l’assessore alla memoria e tradizioni Angela Centi.

“Siamo felici di proporre, dopo la giornata dello scorso anno, la prima vera e propria festa medievale di Capraia, in onore delle origini del paese con il suo Castello che conserva ancora oggi tratti di mura dell'anno Mille - ha detto Edoardo Antonini presidente della ProLoco di Capraia e Limite -. La tutela della memoria e delle radici si lega alla promozione e valorizzazione culturale e turistica del borgo, coinvolgendo associazioni, Comune, volontari, con uno sguardo rivolto sia al passato che al futuro. Assieme alla festa medievale, proponiamo anche altri appuntamenti estivi che spaziano in diverse zone di Capraia, per coinvolgere tutti e stare insieme".

Estate a Capraia Fiorentina è organizzata dalla ProLoco con il patrocinio del Comune di Capraia e Limite in collaborazione con le associazione del territorio.



Calendario eventi in programma:



Sabato 8 luglio ore 21, concerto dei professori dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, piazza Pucci.



Domenica 9 luglio dalle ore 18, prima edizione di “Capraia medievale: 1249 l’assedio al Castello”. Rievocazione storica dell’assedio di Federico II, arcieri e sbandieratori, percorso trekking, animazione e mercatino medievale, giochi di legno, scacchi e terracottai, stand gastronomico a cura del Comitato Capraia in Festa, Capraia Alta.



Lunedì 10 luglio ore 21, Cinema all’aperto, giardino della scuola “C.Corti” film d’animazione “ Il Re Leone”.



Venerdì 14 luglio ore 19, “Camminata al Leccio della Valicarda”, con cena finale al Circolo Arci via S.Allende.



Sabato 15 luglio cronoscalata di ciclismo Campionato Regionale Toscano della Montagna organizzato dalla Polisportiva Tripetetolo di Lastra a Signa: 1° Trofeo Capraia e Limite, 1° Trofeo Car Center e “Memorial Michele Nunziata” per categoria allievi, juniores, under 23-elite con arrivo via di Castra.



Lunedì 17 luglio ore 21, Cinema all’aperto, giardino della scuola “C.Corti” film d’animazione “ Troppo cattivi”.



Da giovedì 20 a sabato 22 luglio, ore 21, serate di intrattenimento e divertimento a cura del Comitato Capraia in festa in piazza Madre Teresa di Calcutta.





Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa