Fotografa parti intime di minorenni durante il Palio, denunciato

Col telefonino filmava le parti intime delle minorenni. Per questo un 51enne della provincia di Firenze, in visita a Siena nella giornata del Palio di Provenzano, è finito nel mirino della polizia.

In piazza del Campo il 51enne stava fotografando una giovanissima, una turista straniera arrivata dall’estero in città per assistere coi propri genitori e le sorelle alla corsa di cavalli più famosa al mondo.

La scena ha insospettito gli addetti alla vigilanza. Alle 20:30, alla riapertura dei varchi, si è deciso di procedere all'identificazione dell’uomo. La polizia lo ha portato in questura dove ha accertato la presenza del materiale sul cellulare. L’uomo, dopo la querela della turista, è stato denunciato per il reato di produzione e detenzione di materiale pedopornografico.

Non solo. Gli agenti hanno trovato materiale simile, scattato su una scala mobile per accedere al centro di Siena.Gli accertamenti proseguono per verificare l’identità della vittima, probabilmente ignara.

Visto che l’uomo era venuto appositamente in città per il Palio, considerate alcune precedenti vicende che lo avevano visto indagare dalle forze di polizia per condotte in danno di persone vulnerabili, il Questore di Siena decretava per l’uomo il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Siena.