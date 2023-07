Incidente sul lavoro, elisoccorso a Montelupo per un 59enne

A Montelupo Fiorentino questa mattina a mezzogiorno nel piazzale di una vetreria un uomo di 59 anni è caduto da un'altezza considerevole mentre si trovava su una piattaforma aerea per il taglio di alcune piante. Sul posto, in via Maremmana, l'auto medica da Empoli. l'ambulanza della Misericordia di Montelupo Fiorentino e l'elisoccorso Pegaso, atterrato in un campo di grano a poco centinaia di metri di distanza da luogo dell'accaduto. L'uomo è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Careggi a Firenze. Non sono note le sue condizioni di salute attuali. Sul posto anche la medicina del lavoro dell'Asl Toscana Centro.