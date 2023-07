Le Vie di Leonardo da Vinci sbarcano in Lussemburgo

Una delegazione dell’Associazione Internazionale “Le Vie di Leonardo da Vinci” ha partecipato in Lussemburgo all’evento organizzato dal Consiglio d’Europa per presentare il programma di certificazione e di valutazione degli Itinerari Culturali Europei per le annate 2023 e 2024.

L’associazione, di cui il Comune di Vinci è socio fondatore, si è presentata alla giornata di approfondimento in Lussemburgo con una delegazione formata da Silvano Guerrini, segretario dell’associazione, e Sara Iallorenzi, vicesindaca e assessora alla cultura del Comune di Vinci, componente del Consiglio direttivo dell'associazione. L’evento si è tenuto all’Istituto Europeo per gli Itinerari Culturali (Eicr), ed è stato una tappa fondamentale nel percorso che l’Associazione Internazionale costituita nel maggio 2021 sta realizzando per ottenere la certificazione di Itinerario Europeo presso il Consiglio d’Europa per le Vie di Leonardo. Per l’occasione è stata anche consegnata alla Biblioteca dell’Istituto Europeo una copia della tesi "Gli Itinerari Culturali europei: dalla teoria al progetto di Leonardo da Vinci" realizzata da Chiara Martelli, cittadina di Vinci.

“La giornata di approfondimenti in Lussemburgo ha dato esiti molto positivi – dice Sara Iallorenzi, vicesindaca e assessora alla cultura del Comune di Vinci – e siamo fiduciosi per la prosecuzione del nostro percorso di candidatura tra gli Itinerari Europei. La nostra associazione internazionale coinvolge le città di Vinci, Amboise, Vipava, Istanbul, Firenze e Cesena, situate in Italia, Francia, Slovenia, Turchia, e ci stiamo espandendo per poter aumentare le adesioni”.

Lanciato nel 1987, il programma degli Itinerari Europei organizzato dal Consiglio d’Europa ha l’obiettivo di valorizzare i valori e la ricchezza della cultura europea. Ad oggi ha certificato 47 itinerari europei (tra cui il Cammino di Santiago di Compostela, la Via Francigena, La Rotta dei Fenici, la Destinazione Napoleone) che valicano i confini nazionali e rappresentano una storia europea composta da persone, idee e culture che si incontrano.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa