Medaglie per l'Aquateam da Brescia, nonostante le difficoltà

Nelle giornate del 1 e 2 Luglio si sono svolti a Brescia i Campionati Italiani Assoluti Estivi Finp (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico). Il numero degli atleti iscritti è impressionante a dimostrazione della straordinaria crescita del nuoto paralimpico e della Finp.

Quest'anno Asd Aquateam è riuscita a portare cinque atleti con i tempi minimi di qualificazione. Due in più dell'anno scorso, una grande soddisfazione!

Anche quest'anno, purtroppo ci siamo trovati senza una piscina 20 giorni prima della gara. Grazie all'ospitalità della Piscina di Pontedera abbiamo cercato di tamponare il grosso problema nelle corsie di nuoto libero in piscina esterna. Situazione non ottimale per un campionato italiano ma ringraziamo davvero tanto la piscina e tutto lo staff di Pontedera per la loro accoglienza e disponibilità. Ancora una volta preziosissimi.

Malgrado le difficoltà, come al solito, portiamo a casa anche buoni frutti

I giovani della squadra portano a casa 3 podii:

Alfei Martina : ORO nei 100 rana e ARGENTO nei 100 dorso. Oltre ad un 4^ posto nel 50 delfino dove migliora il suo personale

Pancelli Gabriele al suo esordio con un tempo di qualificazione guadagna un BRONZO nei 50 dorso

Fra i più grandi Gemignani Stefania e Turini Giovanni sfiorano il podio ad ogni gara. Non vanno a medaglia ma guadagnano i tempi limite per provarci di nuovo.

Narcisi Jenny, arrivata in squadra a solo a Gennaio e reduce da vari acciacchi, stringe i denti e si piazza al 4^ posto nazionale nei 100 rana, migliorando il suo personale e guadagnando il pass per la prossima occasione.

La nostra squadra cresce, ed è una soddisfazione!

Per questa trasferta dobbiamo ringraziare la Pubblica assistenza di Castelfranco di Sotto che ci ha concesso l'uso gratuito del pulmino. Aiuto fondamentale per trasferte di questo tipo.

Lo abbiamo condiviso con la Crazy Waves di Pisa ed è stato un piacere vivere questo Campionato con loro. Ci siamo aiutati a vicenda con puro spirito sportivo, uno degli aspetti fondamentali che vogliamo assolutamente trasmettere ai nostri atleti.

Cogliamo l'occasione per ringraziare la Maiora Piscine, il nostro sponsor, la Finp che regala sempre esperienze straordinarie, i nostri atleti, tutti, con la speranza che anche i più piccoli e gli ultimi arrivati abbiano da settembre la possibilità di allenarsi con tranquillità e continuità così da partecipare anche loro a eventi così importanti.

Fonte: Aquateam Nuoto Cuoio