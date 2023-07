Minaccia la compagna e aggredisce poliziotti e il suo cane: arrestato a Pontedera

Aveva preso a calci la porta di casa dopo l'ennesima lite con la compagna, minacciandola nella tarda serata di ieri. E' servito l'intervento della polizia di Pontedera per placare gli animi, anch'essi nel mirino dell'uomo, un 52enne italiano pregiudicato, segnalato per ubriachezza e denunciato per maltrattamento del proprio cane lupo di 4 mesi.

Quando gli agenti lo hanno portato in commissariato, lui si è opposto a salire sulla pantera della polizia, prendendo a calci e pugni il divisorio a protezione degli agenti. In commissariato ha poi tentato di aggredire di nuovo i poliziotti, danneggiando a calci la porta della cella. E' stato richiesto dunque l'intervento del 118 e trasferito al locale ospedale per l'ubriachezza.

Dopo due ore il trasferimento negli uffici di piazza Trieste per l'arresto per resistenza, danneggiamento e maltrattamenti di animali. Questa mattina si terrà il processo di convalida per direttissima. Il cane è stato affidato a una struttura specializzata della provincia.