Morta la moglie del giudice Caponnetto: cordoglio dalla Toscana

E’ scomparsa ieri a Firenze Elisabetta Baldi Caponnetto, moglie del giudice Antonino Caponnetto, fondatore e capo del pool antimafia di Palermo, scomparso nel 2002. La donna era presidente della Fondazione intitolata al marito. La Cgil Toscana esprime “profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia. Elisabetta Baldi Caponnetto aveva fatta propria la meritoria e coraggiosa battaglia del marito e negli anni si era molto spesa per incontrare ragazzi e ragazze nelle scuole, con l’obiettivo di diffondere una cultura antimafia tra le nuove generazioni. Siamo al cospetto di una grande perdita, ma il suo esempio e il suo spirito resteranno come ispirazione e motivazione per tutti i soggetti impegnati in prima fila nel contrasto a tutte le mafie”.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze