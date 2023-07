Cento anni fa nasceva la mortadella di Galciana: ricostruita la ricetta originale

Nel 2023 la mortadella di Galciana raggiunge un traguardo significativo: compie 100 anni di storia e sapori indimenticabili. Per celebrare questa ricorrenza speciale, la Proloco di Galciana ha deciso di dedicarsi ad un ambizioso progetto: recuperare l'antica ricetta della mortadella, rivisitarla con passione e maestria, ed offrire a Galciana e alla città di Prato l'opportunità di gustare una delle prelibatezze culinarie più iconiche della Toscana.

La storia della mortadella di Galciana affonda le radici nel lontano 1923, quando un gruppo di abili norcini locali decise di creare una mortadella unica nel suo genere. Grazie all'utilizzo di ingredienti di qualità superiore, a un mix segreto di spezie e liquori tramandato di generazione in generazione, la mortadella di Galciana guadagnò presto una reputazione invidiabile. Purtroppo, nel corso degli anni, la produzione diminuì gradualmente fino a fermarsi completamente, e la ricetta venne praticamente dimenticata.

Per festeggiare il centenario di questa delizia gastronomica, la Proloco di Galciana ha intrapreso un paziente lavoro di ricerca per recuperare l'antica ricetta originale della mortadella. Dopo un lungo processo di indagini e consultazioni con esperti, gli ingredienti e le modalità di preparazione sono state finalmente rivelate. Questo ritrovamento ha riportato in auge la tradizione culinaria locale e ha reso possibile la riscoperta di sapori autentici.

Sebbene la ricetta originale sia stata recuperata, la Proloco di Galciana ha scelto di aggiungere un tocco di innovazione e creatività per rendere la mortadella ancora più affascinante ed attraente per un pubblico moderno.

Durante il Luglio Galcianese 2023, precisamente il 4 luglio dalle ore 21.00, la mortadella di Galciana sarà presentata al pubblico attraverso l'allestimento di un banco dedicato esclusivamente al prodotto. I visitatori avranno l'opportunità di assaggiare gratuitamente la mortadella e potranno partecipare attivamente esprimendo la propria opinione e suggerimenti per migliorare la ricetta. Inoltre, nella stessa serata, saranno raccolte le prenotazioni per l'acquisto del prodotto in esclusiva. Questa iniziativa coinvolgerà concretamente le persone, permettendo loro di partecipare e contribuire all'eventuale miglioramento del prodotto finale.

Fonte: Pro Loco Galciana