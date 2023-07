Le domeniche a Montaione con la musica classica: torna la rassegna estiva

La rassegna musicale estiva organizzata dai Comuni di Gambassi Terme e Montaione in collaborazione con la Fondazione ORT (Orchestra Regionale della Toscana) torna ad allietare la già suggestiva atmosfera della Gerusalemme di San Vivaldo nel mese di luglio.

Dopo i primi tre concerti eseguiti nella splendida Pieve romanica di Santa Maria a Chianni di Gambassi, la rassegna si sposta a Montaione, con altre tre domeniche all'insegna della musica classica. Le esibizioni si svolgeranno nella fresca Gerusalemme Toscana, presso la Cappella “La Fuga in Egitto”.

In ordine di programma inizieranno i Fiati dell'ORT con Harmoniemusik, un concerto dedicato alle musiche di Mozart e Beethoven, con una serenata e un ottetto (9 luglio). Seguirà il Chorda Quartet con il concerto Caro Mozart, dedicato al compositore austriaco (16 luglio).

Infine il Claro Quintet, quartetto d'archi e clarinetto, eseguirà musiche di Anton Webern, Wolfgang A. Mozart e Béla Kovács con un concerto intitolato Mozart vs Webern (23 luglio).

Tutti i concerti iniziano alle ore 18.00 e sono ad ingresso gratuito.

Il programma completo dei concerti a Montaione:

Domenica 9 luglio 2023

HARMONIEMUSIK

I Fiati dell’ORT

Wolfgang A. Mozart / Serenata n.11 per fiati n.11 K 375

Ludwig van Beethoven / Ottetto per fiati op. 103

Domenica 16 luglio 2023

CARO MOZART

Chorda Quartet

quartetto d’archi

Wolfgang Amadeus Mozart

Quartetto n.5 per archi K.158

Divertimento n.1 per archi K.136

Serenata per archi “Eine kleine Nachtmusik” K.525

Domenica 23 luglio 2023

MOZART vs WEBERN

Claro Quintet

quartetto d’archi e clarinetto

Anton Webern / Langsamer Satz, per quartetto d’archi

Wolfgang A. Mozart / Quintetto per clarinetto e archi K.581

Béla Kovács / Sholem - Alekhem (rev. G.Feidman)

Il complesso della Gerusalemme di San Vivaldo, costruito nei primi anni del XVI sec. per iniziativa dei frati Minori di San Francesco, rappresenta uno degli esempi più significativi di riproduzione dei luoghi di Terra Santa in occidente, a scopo di pellegrinaggio sostitutivo, peculiare per il suo impianto topografico: le cappelle e i tempietti che sono disposti nel bosco adiacente al convento sono disposti secondo un ordine che riproduce in scala l’esatta planimetria della Gerusalemme del tempo. Gli edifici ospitano gruppi scultorei ispirati alla Passione e alla vita di Cristo, realizzati da maestri di importanti botteghe dell’epoca. E’ aperto per le visite tutti i giorni in orario pomeridiano, tutto il giorno la domenica e i festivi.

Quest’anno l’iniziativa rientra all’interno di un progetto di valorizzazione del complesso museale finanziato con un bando della Fondazione della Cassa di Risparmio di Firenze.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche di Montaione allo 0571 699255 o via e-mail (turismo@comune.montaione.fi.it), oppure il Comune di Montaione allo 0571 699205 (cultura@comune.montaione.fi.it)

Fonte: Comune di Montaione