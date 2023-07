Arrivano 3 nuove telecamere per piazza Matteotti a Empoli

Tre nuove telecamere a vigilare su piazza Matteotti, così da contribuire anche al monitoraggio delle vie di accesso alla centralissima area verde, a due passi dal centro storico. L'affidamento dei lavori di ampliamento dell'impianto già presente nella piazza è avvenuto nei giorni scorsi, per un importo complessivo di circa 14mila euro.

Su piazza Matteotti già a fine dicembre 2022, erano stati aggiudicati per un investimento complessivo da circa 40mila euro i lavori per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza integrato con quello cittadino esistente, collegato con la centrale della polizia municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, con la polizia di Stato e con la Compagnia carabinieri di Empoli. I lavori hanno preso l'avvio nel marzo scorso per concludersi nel mese di maggio.

Le tre nuove telecamere, che saranno installate nelle prossime settimane, andranno a monitorare tre zone di accesso alla piazza, ovvero via Jacopo Chimenti, via Rozzalupi e il tratto stradale che si immette su Lungarno Dante Alighieri.

"L'obiettivo di questa amministrazione è far sì che ogni luogo della città, a partire dal centro storico, sia vissuto da cittadine e cittadini di ogni età - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - Gli spazi pubblici sono spazi di incontro, di socializzazione, di comunità. Anche per questo è fondamentale impegnarsi per garantire la sicurezza e contrastare fenomeni di degrado, fornendo adeguata strumentazione a supporto delle attività svolte da forze dell'ordine e polizia municipale. E l'ampliamento del sistema di videosorveglianza urbano anche in questa piazza, luogo di eventi e iniziative molto partecipate, a due passi dal centro storico, è strategico".

Negli anni passati, la giunta comunale ha approvato e realizzato vari progetti di implementazione e potenziamento della rete di videosorveglianza della città arrivando dalle circa 38 telecamere presenti a inizio 2014 a un totale attuale di circa 150 collegate al sistema integrato cittadino. Ci sono poi 14 telecamere installate agli ingressi dei cimiteri, non collegate al sistema integrato, e infine quelle di 'lettura targhe'. Per quanto riguarda queste ultime, negli anni 2020 e 2021 è stato installato un sistema informatico per la lettura targhe alle tre uscite della strada di grande comunicazione FiPiLi sul territorio empolese. A queste se ne aggiungeranno altre sei, bidirezionali con lettura su doppia corsia: le postazioni individuate, in seguito a verifiche e sopralluoghi da parte della polizia municipale dell'Unione dei Comuni e delle forze dell'ordine, sono sulla Statale 67 a Ponte a Elsa, sulla provinciale 11 a Marcignana, sulla provinciale 128 Viale Europa, sulla Statale 67 alla rotatoria all'uscita Empoli est della FiPiLi, in via dei Cappuccini all'incrocio con via Ponzano e infine sulla sr 429 all'incrocio con la rotatoria della FiPiLi dell'uscita Empoli centro. Monitoreranno quindi le 'porte' di accesso alla città dai vari comuni limitrofi. Insieme a queste nuove installazioni, è previsto anche un potenziamento dal punto di vista della qualità delle immagini e delle funzioni del sistema già attivo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa