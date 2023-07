Palio dei Rioni di Montelupo: ecco le 4 verso la vittoria

La terza settimana del Palio è stata settimana di verdetti. Ecco le magnifiche 4 che si contenderanno la vittoria del 38° Palio di Montelupo Fiorentino: La Graziani, Vinicola, Via Rovai e Sambobolinese.

Saranno proprio loro a partire da Lunedì 3 Luglio a contendersi la vittoria finale.

La Graziani ci arriva da prima della classe, con 4 vittorie ottenute in altrettante gare. Nella terza settimana rionale infatti supera per 4-2 il Turbone e per 6-4 il Bar Carlino, conquistando i 12 punti che valgono il primo posto, con prestazioni sopra le righe di Kodraziu e Scarselli. Avversari in semifinale dei 3 volte campioni del Palio saranno gli orange della Sambobolinese, che dopo una partenza fiacca, incanalo 2 vittorie consecutive e con 7 punti nel girone si aggiudicano il quarto posto valevole per l’approdo in semifinale. Vittima della Sambo nella terza settimana rionale è stata il Centro, superato con un perentorio 5-0, grazie ad un'ottima prestazione di squadra e alla vena realizzativa di Mazzoni. La Sambobolinese sta affrontando un Palio in cui mostra una crescita costante partita dopo partita. Che sia una mina vagante in questa semifinale?! Appuntamento per la prima semifinale Lunedì 03 Luglio alle 21.30: La Graziani vs Sambolinese.

Nella seconda semifinale invece sarà impegnata la seconda della classe, la Vinicola, contro i terzi del girone, i campioni in carica di Via Rovai. Questi ultimi arrivano in semifinale dopo aver superato con un perentorio e anche fortunato 5-3 il Fibbiana, in uno scontro da dentro e fuori per il passaggio alle finali. Infatti se Via Rovai continua il sogno di vincere il secondo Palio consecutivo, il Fibbiana lascia il Palio con un po' di amaro in bocca per quanto espresso e per i soli 6 punti raccolti, nonostante uno scatenato Pinna.

Via Rovai che però avrà di fronte a sé una gara difficilissima, non solo perché gli avversari sono la Vinicola, in un revival della finale della scorsa edizione (che i rossoblu avevano vinto con un perentorio 4-0) ma dal risultato più incerto, ma anche perché dovranno fare a meno di due pilastri fondamentali come Safina e Bouhafa, espulsi nell’ultima gara con il Fibbiana.

Per la Vinicola invece sembra l’anno buono, un Rione rinforzato con acquisti ed innesti mirati in ogni reparto, che ha espresso un ottimo calcio e può vantare, almeno fino ad oggi, delle prestazioni super di Motti Matteo e Niccolò Fiaschi. La Vinicola passa per seconda con 3 vittorie e 1 pareggio, e con il 5-0 netto rifilato nell’ultima gara a Bar Carlino. Appuntamento per la seconda semifinale Martedì 04 Luglio alle 21.30: Vinicola vs Via Rovai.

Chi vincerà le semifinali si affronterà poi in finale, in programma Giovedì 06 Luglio alle 21.30 al sintetico di via Landini.

Salutano il Palio il Fibbiana, sconfitti nel match da dentro e fuori da Via Rovai, Piazza Unione Europea, con una vittoria regalata ai propri tifosi nell’ultima gara, il Bar Carlino, con soli 2 punti raccolti, e i fanalini di coda del Turbone e del Centro, con un solo punto ottenuto.

Classifica finale del girone:

La Graziani 12, Vinicola 10, Via Rovai 9, Sambobolinese 7, Fibbiana 6, Piazza Unione Europea 3, Bar Carlino 2, Turbone e Centro 1.

Sulla Youth League

Nell’ultimo match di girone della Youth League è il Turbone a spuntarla con un 3-1 sul Fibbiana e a regalarsi la finale contro La Graziani. I ragazzi di Vaiani erano partiti male, due sconfitte nelle prime due partite, ma con un cambio

di marcia, di voglia e di grinta, nell’ultima settimana hanno superato sia La Graziani che il Turbone, ottenendo 6 punti e conquistando la finale.

Classifica finale:

La Graziani 7, Turbone 6, Fibbiana 4

Appuntamento anche per la finale di Youth League il 6 Luglio, alle 20.30. Sarà questa partita ad aprire la finale del 38° Palio dei Rioni di Montelupo Fiorentino.

Fonte: Palio dei Rioni di Montelupo Fiorentino