Per trent'anni nella parrocchia di Vaiano, addio a suor Vincenza

Vaiano piange la morte di suor Vincenza. La religiosa aveva 82 anni ed è deceduta all’ospedale di Livorno, dove era ricoverata da alcuni giorni. Apparteneva alle Figlie delle Carità e per circa trent’anni aveva prestato servizio nella parrocchia di San Salvatore a Vaiano. Dal mese di marzo aveva lasciato il paese valbisentino insieme a due consorelle a seguito della chiusura della comunità, decisa dalla congregazione.

Era nata il 10 maggio del 1941 a Osilo, in Sardegna, e giovanissima aveva deciso di prendere i voti entrando a far parte delle Figlie della Carità. Prima di arrivare a Vaiano aveva prestato servizio per trent’anni al manicomio di Piacenza.

Oggi sono in programma i funerali nella parrocchia di Sant’Anna Seton a Livorno. Le esequie sono presiedute da don Marco Locati, parroco di Vaiano. Presenti alla celebrazione il sindaco di Vaiano Primo Bosi e l’assessore Giulio Bellini. Suor Vincenza aveva cresciuto generazioni di vaianesi e in paese era molto conosciuta e amata. Di lei si ricorda la precisione e la costanza in ogni impegno, in particolare nell’educazione. Si è spenta serenamente mentre pregava con le consorelle che erano venute a trovarla durante il ricovero in ospedale.