Proiezioni 'disturbate' al cinema La Compagnia: spettacolo per genitori e neonati

Nuovo appuntamento, martedì 4 luglio (ore 10.00), al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r) con le “Proiezioni Disturbate” mattutine, dedicate ai neo-genitori e ai loro bebè. Grazie all'iniziativa, mamme e papà possono trovare un ambiente nel quale il “disturbo” creato dai neonati non è un problema, dove poter allattare, far gattonare i bambini e, soprattutto, ritrovare quella socialità che spesso, con l’arrivo di un figlio, si è persa. E ancora, l'iniziativa permette di trovare un posto sicuro dove lasciare la carrozzina, fasciatoi attrezzati e sempre disponibili., volume di proiezione non troppo alto e luce soffusa in sala.

Il prossimo appuntamento (martedì 4 luglio, ore 10.00) è con il film di François Ozon, Mon Crime – La colpevole sono io. Nella Parigi degli anni Trenta, l’aspirante attrice Madeleine Verdier è accusata dell’omicidio di un produttore. Il suo processo, attorno a cui gravitano le vicende di molte persone, la trasforma in una star mediatica.

INGRESSO: 3,5 € unico / Gratuito per i bambini

Con il biglietto di una "Proiezione Disturbata", sconto del 10% sui servizi di "Studio Otto" di Firenze (www.studiootto.it).