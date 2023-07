Riqualificare uno spazio pubblico con i cittadini: laboratorio-evento a Montelupo

Una “call to action” rivolta a quanti abbiano proposte per animare e trasformare temporaneamente l’area circostante Piazzale dei Continenti: è questa l’ultima iniziativa promossa dal Comune di Montelupo nell’ambito del percorso di partecipazione Disegniamo il territorio, che coinvolge cittadinanza e portatori di interesse nella redazione del nuovo Piano Operativo.

Si chiama Officina spazio pubblico, il laboratorio-evento che si terrà sabato 30 settembre 2023.

In quell'occasione, l’area adiacente piazzale dei Continenti sarà messa a disposizione di cittadini e realtà del territorio che vorranno realizzare iniziative e attività aperte a tutte e tutti, per sperimentare in via temporanea possibili usi e funzioni future dell’area. La finalità è quella di utilizzare lo spazio pubblico in modo non abituale, sulla base delle conoscenze e delle competenze creative che ciascuna delle realtà aderenti possiede, dando la possibilità di vivere e vedere questi luoghi in una veste diversa rispetto a quella consueta. Sarà possibile così raccogliere indicazioni pratiche per la progettazione futura dell’area e far emergere suggerimenti utili da inserire nel Piano Operativo per migliorare la qualità degli spazi pubblici.

Per questo motivo, l’Amministrazione invita associazioni, enti pubblici o privati, scuole, liberi professionisti, ma anche gruppi informali di cittadini a presentare proposte di attività da realizzare nello spazio pubblico (a titolo esemplificativo e non esaustivo, concerti, esibizioni, performance artistiche, laboratori, attività sportive, mostre, installazioni e arredi temporanei, ecc.).

«Gli spazi pubblici sono il cuore della vità sociale di una città e il percorso partecipativo per la redazione del POC un’occasione fondamentale per condividere con la cittadinanza una riflessione approfondita sulla qualità di questi luoghi e sulla possibilità di lavorare insieme alla loro progettazione e animazione. Penso che la società civile sia pronta a raccogliere la sfida che stiamo lanciando, per questo mi aspetto che le risposte alla call Officina Spazio Pubblico saranno molte e di qualità», afferma il Sindaco Paolo Masetti.

Le proposte dovranno essere inviate compilando il relativo form online entro venerdì 1 settembre. Inoltre, mercoledì 12 luglio, alle 18:00, è previsto un evento online di presentazione dell'iniziativa, dove sarà possibile fare domande e richieste di chiarimento sugli obiettivi dell’iniziativa, su come presentare la domanda, ecc.

Il form di iscrizione, il link per partecipare all’evento di presentazione online, il bando e gli altri materiali informativi sono disponibili sulla pagina web del percorso partecipativo Disegniamo il territorio, sul sito del Comune di Montelupo.

