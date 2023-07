Rotary Alta Valdelsa, Massimo Casini designato nuovo presidente

Alla presenza dei soci del club Rotary Alta Valdelsa si è svolto l’importante e rituale “passaggio del collare” a scandire la conclusione dell’anno rotariano in corso e l’inizio del nuovo anno rotariano.

La magnifica serata ha visto la partecipazione straordinaria di tre sindaci del territorio, ai quali il Presidente Claudio Volterrani ha rivolto un particolare ringraziamento, Alessandro Donati sindaco di Colle Valdelsa, Andrea Pieragnoli sindaco di Casole d’Elsa e Francesco Guarguaglini per il Comune di Radicondoli. Assente per impegni istituzionali il sindaco di Poggibonsi David Bussagli che ha fatto pervenire i suoi saluti insieme al rammarico di non aver potuto partecipare, e il sindaco di Monteriggioni Andrea Frosini.

Non meno importanti i ringraziamenti agli ospiti rotariani con l’assistente del Governatore, il Presidente del Rotaract Niccolò Burresi e i Presidenti dei club di tutto il raggruppamento ivi compreso Stefano Cinelli Colombini quale primo Presidente del neocostituito Rotary Club di Montalcino.

Un particolare pensiero e ringraziamento alle “persone che amiamo” con riferimento alle mogli e ai mariti, ovvero a chi ci sta vicino e ha contribuito alla realizzazione delle attività rotariane con la sua presenza, assistenza e condivisione.

Ha proseguito Claudio ancora con ringraziamenti particolari ai soci presenti, a quelli assenti e ai componenti del Consiglio Direttivo.

Massimo Casini dopo il ricevimento del “collare”, simbolo della Presidenza ha ringraziato il suo predecessore e tutti gli ospiti presenti e ha proseguito con alcune considerazioni su programmi futuri.

“Servire al disopra di ogni interesse personale”, il motto che esprime la filosofia rotariana, sarà il filo conduttore che guiderà questa mia Presidenza, ha dichiarato Massimo Casini e questa visione è calzante per descrivere i meccanismi e l’azione e per ricordarci che il ns. singolo contributo è comunque importante e necessario per “creare speranza nel mondo” che è la mission di Gordon Mc Inally, Presidente Rotary International .

La nostra intenzione è di interfacciarsi il più possibile con le Amministrazioni Locali – e la presenza dei Sindaci questa stasera è una conferma, così come sarà importante creare/cogliere occasioni di collaborazione con gli altri clubs Rotary del ns. raggruppamento vista anche l’ottima esperienza maturata in occasione del recente Service per il Convegno Internazionale UNESCO

Fonte: Rotary Alta Valdelsa