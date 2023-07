Rotary Fucecchio-Santa Croce nelle mani di Maria Elena Maffei: è lei la nuova presidente

Di nuovo una donna alla presidenza del Rotary club di Fucecchio Santa Croce sull’Arno, si tratta di Maria Elena Maffei, che, nella serata di venerdì 30 giugno, ha ricevuto dal presidente uscente, Matteo Beconcini, il collare, la spilla di presidente ed un nuovo martelletto.

Maria Elena Maffei è dal 1988 un pilastro nella SUED SRL, nota azienda informatica del comprensorio del cuoio, fondata dal padre Aldo Maffei e da Alberto Angiolini, in cui Elena riveste il ruolo di amministratore e si occupa attivamente dell’organizzazione e del coordinamento di vari reparti.

La serata è stata animata da un bel clima di amicizia e di complicità e vi hanno partecipato diverse autorità, che hanno riconosciuto e testimoniato il ruolo importante che ha avuto il Rotary club di Fucecchio Santa Croce sull’Arno nel territorio in tutti questi anni.

Presenti l’assistente del Governatore, Chiara Bilancieri, il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli ed il consigliere comunale di Santa Croce sull’Arno Alessandro Lambertucci che ha portato i saluti e gli auguri della sindaco di Santa Croce sull’Arno, Giulia Deidda.

All’amico Ruffo Ciucci è stato consegnato l’attestato del Rotary International per i 50 anni di appartenenza ed il riconoscimento dal Rotary club di Fucecchio Santa Croce sull’Arno come socio onorario, per l’impegno costante e produttivo profuso nel club e per l’affetto e la vicinanza dimostrata nel corso degli anni.

Fonte: Rotary Fucecchio - Santa Croce sull'Arno