Saldi sotto le stelle, sconti in partenza a Castelfiorentino

Cosa metto in valigia? E’ lo slogan scelto dall’associazione del CCN Tre Piazze per annunciare anche a Castelfiorentino l’avvio dei “saldi”, in concomitanza dei quali mercoledì sera i negozi del centro rimarranno aperti in via straordinaria anche dopo cena, dalle 21.00 alle 24.00.



Un’occasione per fare due passi alla ricerca di qualche opportunità per rinnovare il guardaroba personale prima delle ferie estive, o magari approfittarne per fare un regalo a un familiare.



L’apertura straordinaria dopo cena si ripeterà anche mercoledì 26 luglio (con lo stesso orario).





Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa